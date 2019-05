La FedEx/St. Jude Angels and Stars Gala en Miami Recauda $800,000 para St. Jude Children's Research Hospital®

"Me siento profundamente honrada de tener la oportunidad de apoyar a St. Jude Children's Research Hospital", expresó Arrarás. "No se me ocurre una mejor misión que la de abrirles las puertas a niños que están luchando por sus vidas, sin importar su raza, religión o posición económica. Soy una hispana que vive en los EE.UU., y por eso, me sentí especialmente conmovida al enterarme de que cuatro de cada diez pacientes de St. Jude son de origen hispano. Instituciones como St. Jude nos hacen tener esperanza en la humanidad. Nos hacen mejores y, por eso, estoy agradecida".

Además de Arrarás, la filántropa, madre y personalidad influyente de Miami, Tracy Mourning, fue reconocida por su increíble dedicación y entrega a la comunidad.

"Hoy les hablo con la clara convicción de que Dios tiene un plan para todos nosotros en todo sentido y me encantaría alentar a todos los pacientes, a todos los padres, a todos los médicos, a todos los que dedican su alma y su corazón a hacer de St. Jude un lugar de esperanza y sanación", comentó Mourning. "Solo les digo 'gracias' y acepto esta distinción en nombre de mis hijos, que son mis grandes maestros y quienes siempre me apoyan".

"Esta gala es una querida tradición aquí en Miami desde que comenzó a llevarse a cabo en el año 2002 y continúa siendo una parte fundamental de nuestra misión de salvar vidas", comentó Richard Shadyac Jr., presidente y director ejecutivo de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización de St. Jude Children's Research Hospital. "Felicitamos a Maria y Tracy por ser agentes de cambio en sus comunidades y por lograr un impacto en la vida de tantas personas".

Arrarás y Mourning disfrutaron junto a unos 600 invitados de una noche de celebración que incluyó el testimonio de las pacientes de St. Jude, Mariángeles, Tina y Victoria, subastas silenciosas en vivo, y la presentación especial del artista ganador de varios Premios GRAMMY, Luis Enrique. El DJ Mauricio Parra hizo bailar a los invitados al ritmo de melodías inspiradas en la ciudad. La personalidad de la TV, Pamela Silva Conde, estuvo a cargo de la presentación de la gala.

Entre los destacados asistentes al evento cabe mencionar a personalidades de la música y la televisión, tales como Giselle Blondet, Poncho de Anda, Alberto Sardiñas, Jorge Bernal, Karla Birbragher, Adriana Martin Carrillo, Roxana García, Sabrina Seara, Luis Alfonso Borrego y Rodner Figueroa.

Los patrocinadores de la gala de este año fueron: FedEx Express, AT&T, Cisco Systems, Inc., Pricewaterhouse Coopers, Univision Radio, Accenture, Claro Enterprises, Visa, Carnival Foundation, Morgan Law Group, Anthony Abraham Foundation, Royal Caribbean Cruise Lines, Univista Insurance, Doctor's Medical Centers, Inc, Tito's Handmade Vodka, Schneider, Telemundo, Nuage Designs, Casa Diris y The Dream Team Agency.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. Nuestro propósito es claro: encontrar curas y salvar a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera a causa del cáncer. St. Jude comparte libremente los descubrimientos que realiza, y cada vez que un niño es salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude ni por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de la familia debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, compartiendo historias y videos de St. Jude Inspire, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter e Instagram y suscribiéndose a su canal de YouTube.

