La fiebre latina llega a Toronto, Canada con el Festival TD Salsa en St. Clair ¡Celebramos 15 años con la fiesta de baile más grande!

TORONTO, 26 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --- ¡Únase a la fiesta de TD Salsa in Toronto Festival que anuncia una emocionante alineación para su evento principal, la 15ª edición anual GRATUITA de TD Salsa on St. Clair Street Festival en Toronto, Canada el 6 y el 7 de julio!

Celebra todas las cosas latinas con un fin de semana repleto de auténtica cocina latina, 18 horas de clases de baile GRATUITAS en la calle durante 2 días, mucha música, actuaciones coloridas y entretenimiento para toda la familia.

Como la fiesta de baile callejero con tema latino de Canadá, el TD Salsa on St. Clair Street Festival regresa con una alineación estelar de más de 250 artistas canadienses e internacionales de música / danza que presentan a los nuevos favoritos de la multitud. Los artistas incluyen al propio cuarteto cubano de Toronto, Guaracha Y Son, a la banda de fusión latina de alta energía Waraibo y a "los chicos malos de la salsa" Salseros with Attitude. Entre los artistas locales que son nuevos en la alineación se encuentran el primer conjunto de coro brasileño Tio Chorinho, la cantante Marta Elena, el grupo latino urbano Santerias, la orquesta de Lengaïa Salsa Brava y Los Anormales de Montreal.

Además, disfruta del vibrante desfile que representa a más de una docena de países, incluidos Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, México, República Dominicana, Cuba y muchos más.

¡Prepárate para bailar en la fiesta callejera más caliente de Toronto!

El TD Salsa in Toronto y el TD Salsa on St. Clair son producidos por el Canadian Salsa Festivals Project, una organización sin fines de lucro incorporada federalmente.

TD Salsa on St. Clair Street Festival: 6y 7 de julio

Visita SalsainToronto.com para un calendario lleno de eventos.

Acerca de TD Salsa In Toronto Festival y TD Salsa en St. Clair Street Festival www.SalsaInToronto.com

La celebración cultural con temática latina número 1 de Canadá, el Festival TD Salsa in Toronto se lleva a cabo durante todo el mes de julio y presenta el Festival Callejero TD Salsa on St. Clair (sábado 6 y domingo 7 de julio) además de una serie de Eventos en toda la ciudad que celebran la cultura latina a través de la música, la danza, el arte y la cocina auténtica. Las festividades incluyen exhibiciones de danza y arte latino, conciertos y fiestas de salsa, que se completan con el evento principal, el 15º festival callejero anual de TD Salsa on St. Clair

El evento anual GRATIS Festival callejero TD Salsa on St. Clair toma el centro de Toronto transformando un tramo de St. Clair Avenida West (desde Winona Dr. hasta Christie St.) en la fiesta de salsa más grande de Canadá con un calibre internacional de música latina, sin parar ¡Bailar en la calle, comida latina y diversión para toda la familia! Lo que comenzó como un evento local de dos días en 2005 se ha convertido en una celebración anual reconocida a nivel nacional que atrae a cientos de miles de amantes de la salsa de todas partes.

El Festival TD Salsa in Toronto y el Festival callejero TD Salsa on St. Clair son producidos por el Canadian Salsa Festivals Project, una organización sin fines de lucro incorporada federalmente.

Acerca del Canadian Salsa Festivals Project www.canadiansalsafestivalsproject.org

El mandato del Canadian Salsa Festivals Project ("CSFP") es desarrollar, producir, apoyar, promover y presentar trabajos y experiencias basadas en el patrimonio con relevancia étnica y cultural que eleven la apreciación, comprensión y participación del público en las ricas tradiciones multiculturales de Canadá. Esta es una entidad sin fines de lucro incorporada a nivel federal y la principal organizadora anual del festival TD Salsa in Toronto, la celebración más grande de artes latinas, música y cultura de Canadá que presenta el festival callejero TD Salsa on St. Clair.

FUENTE Canadian Salsa Festivals Project

