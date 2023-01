La fièvre du MegaMillions atteint son pic avec une cagnotte de 1,1 milliard £… voici comment participer au tirage avec Lottoland

LONDRES, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Cette semaine, une heureuse personne pourrait remporter la somme pharaonique de 1,1 milliard de livres (£)* cette semaine, après que la cagnotte du MegaMillions est mise en jeu pour un 25e tirage consécutif.

Le jackpot du MegaMillions n'a cessé de grandir depuis le mois d'octobre, la dernière fois qu'un participant a décroché le premier prix. La cagnotte est maintenant le troisième plus grand prix jamais mis en jeu par le MegaMillions et le cinquième plus grand dans l'histoire de la loterie américaine.

Les personnes résidant à l'extérieur des États-Unis doivent normalement voyager de l'autre côté de l'Atlantique et faire face à une longue file d'attente aux marchands de journaux pour participer à la loterie américaine, mais les clients de Lottoland peuvent prendre part au tirage dans le confort de leur propre maison ou sur leur smartphone (via l'application) pour profiter d'une chance de remporter plus d'un milliard de dollars.

Le prochain tirage du MegaMillions aura lieu le samedi 14 janvier à 4 h GMT. Si un billet correspond aux six numéros gagnants du tirage, son titulaire remportera le jackpot. En outre, les participants auront la chance de gagner de plus petits prix selon le nombre de numéros gagnants figurant sur leur billet.

Un porte-parole de Lottoland a déclaré : « Les personnes qui se trouvent aux États-Unis devront sans doute faire face à de longues files d'attente pour se procurer un billet du prochain tirage, mais celles qui n'ont pas envie de faire la queue peuvent participer dans le confort de leur propre maison grâce à Lottoland. Le tirage a lieu au bon moment, car nos études montrent que la plupart d'entre nous ont vraiment besoin d'un moment de vive émotion en ce moment !

Nous avons récemment constaté que les deux tiers des gens considèrent janvier et février comme les mois les plus ennuyeux, et que pour 42 % d'entre eux, cette période de l'année est celle où ils ont le plus besoin de quelque chose pour se remontrer le moral.** Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus excitant que de me réveiller avec un milliard de dollars !

En novembre dernier, un client de Lottoland a gagné plus de 500 000 livres (£) après avoir obtenu cinq des six numéros requis pour décrocher le jackpot du US Powerball. Cette personne n'était qu'à un numéro de toucher le jackpot lui-même. Vous pouvez donc avoir une chance de gagner la cagnotte, peu importe où vous habitez ! »

Le jackpot record du Mega Millions a été mis en jeu le 23 mars 2018, atteignant la somme de 1,537 milliard de dollars. Toutefois, la loterie américaine PowerBall a mis en jeu en novembre dernier le plus gros prix de l'histoire de la loterie : une cagnotte incroyable de 2,04 milliards de dollars remportée par un heureux participant.

Les joueurs de Lottoland désireux de remporter l'un des plus gros jackpots de tous les temps peuvent le faire en ligne sur www.lottoland.co.uk/megamillions .

*Les paris gagnants de niveau 1 du MegaMillions sont payés sous la forme d'une rente de 30 ans ou d'une somme forfaitaire à prix réduit au gré de Lottoland, et les paris gagnants de niveaux 1 à 3 sont également assujettis à une réduction de 38 % conformément aux modalités.

**Sondage mené auprès de 2 000 adultes britanniques en janvier 2022, au moyen de OnePoll.

SOURCE Lottoland