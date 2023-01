MegaMillions mania como jackpot atinge 1.1 bilhão de libras... aqui está como obter uma fatia da ação com Lottoland

LONDRES, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma pessoa sortuda poderia estar na fila para reivindicar um prêmio maciço de 1.1 bilhões de libras* esta semana após o jackpot do MegaMillions dos EUA rolar pelo 25º sorteio consecutivo.

Desde que o jackpot do MegaMillions foi ganho pela última vez em outubro, o prêmio principal continuou a crescer por meses, tornando-se agora o terceiro maior prêmio que o MegaMillions já viu e o quinto maior na história da loteria dos EUA.

Normalmente, se aqueles fora dos estados querem participar da loteria dos EUA, pode envolver um voo transatlântico e uma longa fila fora das bancas de jornal - no entanto, Os clientes da Lottoland podem participar do conforto de sua própria casa ou em seu smartphone através do aplicativo e ter a chance de embolsar um enorme prêmio de bilhões de dólares.

O próximo sorteio do MegaMillions acontecerá no sábado, 14 de janeiro, às 4h GMT. Se o bilhete de um jogador corresponder aos seis números vencedores do sorteio, ele ganhará o jackpot. No entanto, também há prêmios menores, dependendo de quantos números são correspondidos.

Um porta-voz da Lottoland disse: "As pessoas nos EUA, sem dúvida, estarão se juntando a longas filas para obter um bilhete para o próximo sorteio, mas aqueles que não gostam de se juntar à fila podem participar do conforto de sua própria casa com a Lottoland. O que é bom, considerando que nossa pesquisa mostra que a maioria de nós poderia realmente usar algo para ficar animado agora!

Descobrimos recentemente que dois terços das pessoas acharam janeiro e fevereiro os meses mais chatos, e que mais 42% dependem de estímulos mais agora do que em qualquer outra época do ano para vê-los passar.** Não consigo imaginar um melhor estimulante do que acordar com um bilião de dólares!

Em novembro do ano passado, um cliente da Lottoland embolsou mais de 500 mil libras*, depois de combinar cinco dos seis números necessários para ganhar o jackpot da Powerball dos EUA. Eles estavam a apenas um número de acertar o jackpot em si. Então, não importa onde você mora, você ainda pode ter a chance de ganhar!"

O maior jackpot da Mega Millions ocorreu em 23 de março de 2018, atingindo US $ 1,537 bilhão. No entanto, outra loteria dos EUA - a Powerball - viu o maior prêmio da história da loteria em novembro, atingindo incríveis 2.04 bilhões de dólares antes deser ganho por um jogador sortudo.

Os jogadores da Lottoland interessados em reivindicar um dos maiores jackpots do mundo podem fazê-lo através de apostas on-line com www.lottoland.co.uk/ Megamillions. .

* As apostas vencedoras do Nível 1 no MegaMillions são pagas como uma anuidade de 30 anos ou um valor fixo com desconto na eleição da Lottoland, e os Níveis 1 a 3 também estão sujeitos a uma redução de 38% de acordo com os T&Cs.

**Pesquisa com 2.000 adultos do Reino Unido realizada via OnePoll, janeiro de 2022.

FONTE Lottoland

