La flambée de l'inflation incite les entreprises nord-américaines à renforcer leur stratégie de credit management

Alors que l'inflation s'envole, augmentant la pression sur leurs liquidités et leur capacité d'emprunt, les entreprises d'Amérique du Nord renforcent leur stratégie de credit management afin de protéger leur rentabilité au cours des prochains mois.

LEVALLOIS-PERRET, France, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La flambée de l'inflation contraint les entreprises à protéger leur rentabilité et leur pérennité. Il s'agit de la problématique majeure du dernier Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius mené auprès des entreprises du Canada, du Mexique et des États-Unis (USMCA).

La forte hausse des prix de l'énergie et les instabilités géopolitiques ont fait grimper l'inflation mondiale, qui a atteint son plus haut niveau historique depuis des décennies. Cela suscite une grande inquiétude chez les entreprises du monde entier qui craignent que les impayés B2B augmentent, et que cela impacte directement leur rentabilité.

Le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement montre que les entreprises de la région USMCA relèvent ce challenge en améliorant leur stratégie de credit management. Les entreprises nord-américaines qui ont opté pour l'auto-assurance indiquent que la principale méthode utilisée est le suivi régulier des factures en attente de règlement, afin de détecter tout signe avant-coureur d'un probable défaut de paiement. Cela concerne 53% des entreprises de l'USMCA, avec un pic à 61% au Mexique. Les entreprises interrogées, notamment au Canada et au Mexique, ont également indiqué qu'elles tentent régulièrement d'accélérer leurs rentrées de trésorerie en offrant aux clients B2B des remises sous condition d'un paiement anticipé des factures, ou en accordant aux clients un délai plus court pour régler leurs factures.

Cependant, avec la hausse des taux d'intérêt due à l'inflation, les entreprises nord-américaines portent une attention particulière à l'accès au financement externe, au cas où elles devraient couvrir des manques de liquidités potentiels dus à des défauts de paiement de leurs clients. L'enquête montre clairement que les entreprises de l'USMCA ont compris l'importance d'une solide stratégie de credit management pour faire face à la période actuelle d'inflation galopante, susceptible d'augmenter le risque de crédit des clients. Deux entreprises sur cinq interrogées dans la région de l'USMCA déclarent que l'assurance-crédit est un élément clé de leur dispositif de financement.

Gordon Cessford, Directeur Régional Atradius Amérique du Nord, a déclaré : « Alors que les pressions inflationnistes sont généralisées à l'échelle mondiale, la région USMCA est particulièrement touchée, avec la flambée des prix de l'énergie et des matières premières au niveau mondial. Nous constatons que les entreprises de l'USMCA ont du mal à atténuer cette pression, ce qui augmente leurs besoins en liquidités pour produire et mener à bien leurs opérations commerciales, et fait ainsi grimper les coûts. Pour de nombreuses entreprises, une solide stratégie de credit management est primordiale pour protéger leur trésorerie, tout en atténuant le risque d'impayés clients pendant cette période de forte inflation et d'instabilité économique ».

Le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement a révélé que 70% des entreprises américaines (vs 67% au Mexique et 58% au Canada) utilisant déjà l'assurance-crédit ont déclaré qu'elles continueraient à utiliser cet outil au cours des douze prochains mois, et beaucoup d'entre elles le compléteront par d'autres solutions telles que les lettres de crédit et la titrisation des créances commerciales.

Le Baromètre Atradius des pratiques de paiement pour l'Amérique du Nord est disponible au téléchargement dans la section « Publications » de notre site Internet : https://atradius.fr/publications/.

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution, grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de plus de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

