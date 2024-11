La foire de Canton accueille un forum sur les tendances de l'industrie en matière d'ameublement et de stratégie de marché

GUANGZHOU, Chine, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire de Canton a récemment accueilli le Forum des tendances de l'industrie de la Foire de Canton, axé sur les tendances en matière d'ameublement et le partage des stratégies de marché. Co-organisée par le World's Global Style Network (WGSN), la session de partage a permis de présenter les derniers rapports du WGSN "White Paper onHome Trends in 2025" et "White Paper on Future Consumers in 2026", engageant les leaders de l'industrie dans une discussion sur les tendances actuelles du marché de l'ameublement, les besoins des consommateurs et les stratégies futures pour la vie à la maison.

2025 Home Trends dévoile un mode de vie durable, personnalisé et intelligent

Le rapport "Home Trends in 2025" applique le cadre STEPIC, qui couvre six dimensions : la société, la technologie, l'environnement, la politique, l'industrie et la créativité. Cette analyse complète fournit des informations sur les moteurs du marché et les domaines d'innovation. Le rapport décrit l'avenir de l'habitat en mettant l'accent sur la durabilité, la personnalisation et l'intelligence. Ces tendances ne déterminent pas seulement l'orientation future de la conception des produits et de l'aménagement intérieur, mais ont également un impact profond sur l'interaction des personnes avec l'environnement, la société et la culture.

L'analyse fournit une perspective macroéconomique pour aider les décideurs et les innovateurs à saisir les tendances futures et à intégrer ces facteurs dans la conception, pour finalement créer des produits et des services qui répondent aux exigences de la société.

Au cours du forum, Ye Wenshi, un consultant en tendances de WGSN, a souligné que l'industrie trouverait de nouvelles opportunités dans le design multifonctionnel et l'innovation des matériaux, qui ajoutent une valeur pratique et émotionnelle aux concepts de produits.

2026 Tendances futures de la consommation : des profils de consommateurs de plus en plus complexes

Le rapport "Future Consumer in 2026" souligne la diversité des profils de clients, notamment les "chercheurs de vérité", les "autonomes", les "chatoyants" et les "synergistes", qui ont tendance à avoir des émotions plus complexes à mesure que la société passe de l'ère de l'information à celle de l'imagination.

Wu Anjing, un autre consultant en tendances de WGSN, a souligné la demande croissante d'authenticité, de résonance émotionnelle et d'expériences personnalisées. Les entreprises du secteur devront adapter des stratégies innovantes, telles qu'un marketing et un service sur mesure, pour fidéliser leur clientèle en fonction de l'évolution des valeurs des consommateurs.

Le forum a également comporté des présentations de Nancy Yamada, directrice exécutive d'Emerald Holding, Inc. qui a analysé le marché américain de l'ameublement, mis en évidence les tendances telles que le mobilier multifonctionnel et peu encombrant dû à l'urbanisation, et la popularité de la décoration artisanale, de haute qualité et personnalisée.

La 137e Foire de Canton se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554997/image_1.jpg