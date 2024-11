Die Canton Fair veranstaltet ein Forum zu Branchentrends im Bereich Wohnmöbel und Marktstrategie

GUANGZHOU, China, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf der 136. Canton Fair fand kürzlich das Canton Fair Industry Trend Forum statt, das sich auf den Austausch von Einrichtungs-Trends und Marktstrategien konzentrierte. Auf der vom World's Global Style Network (WGSN) mitorganisierten Veranstaltung wurden die neuesten WGSN-Berichte "White Paper onHome Trends in 2025" und "White Paper on Future Consumers in 2026" veröffentlicht, in denen Branchenführer über aktuelle Trends auf dem Einrichtungsmarkt, Verbraucherbedürfnisse und zukünftige Strategien für das Wohnen diskutieren.

2025 Home Trends stellt nachhaltigen, maßgeschneiderten und intelligenten Lebensstil vor

Der Bericht "Home Trends in 2025" wendet den STEPIC-Rahmen an, der sechs Dimensionen umfasst: Gesellschaft, Technologie, Umwelt, Politik, Industrie und Kreativität. Diese umfassende Analyse bietet Einblicke in Markttreiber und Innovationsbereiche. Der Bericht zeichnet eine Blaupause für die Zukunft des Wohnens, in deren Mittelpunkt Nachhaltigkeit, Personalisierung und Intelligenz stehen. Diese Trends prägen nicht nur die künftige Richtung des Produktdesigns und der Inneneinrichtung, sondern haben auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die Interaktion der Menschen mit der Umwelt, der Gesellschaft und der Kultur.

Die Analyse bietet eine Makroperspektive, die Entscheidungsträgern und Innovatoren hilft, künftige Trends zu erkennen und diese Faktoren in die Gestaltung zu integrieren, um letztendlich Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die den Anforderungen der Gesellschaft entsprechen.

Während des Forums betonte Ye Wenshi, ein Trendberater von WGSN, dass die Industrie neue Möglichkeiten in multifunktionalem Design und Materialinnovationen finden wird, die Produktkonzepten einen praktischen und emotionalen Wert verleihen.

2026 Future Consumer Trends sieht zunehmend komplexe Verbraucherprofile

Der Bericht "Future Consumer in 2026" beschreibt die Vielfalt der Kundenprofile, darunter "Wahrheitssuchende", "Autonome", "Schimmernde" und "Synergisten", die im Zuge des Wandels der Gesellschaft von einer Ära der Information zu einer Zeit der Fantasie zu komplexeren Emotionen neigen.

Wu Anjing, ein weiterer Trendberater von WGSN, betonte die wachsende Nachfrage nach Authentizität, emotionaler Resonanz und personalisierten Erfahrungen. Die Unternehmen der Branche müssen innovative Strategien, wie maßgeschneidertes Marketing und Service, anwenden, um die Kundenbindung im Einklang mit den sich wandelnden Werten der Verbraucher zu erhalten.

Das Forum bot auch Präsentationen von Nancy Yamada, der Geschäftsführerin von Emerald Holding, Inc. die den US-Einrichtungsmarkt analysierte und Trends wie multifunktionale, platzsparende Möbel aufgrund der Urbanisierung und die Beliebtheit von handgefertigtem, hochwertigem und persönlichem Dekor hervorhob.

Die 137. Canton Fair wird vom 15. April bis 5. Mai 2025 in Guangzhou stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2554997/image_1.jpg