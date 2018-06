La Foire de Canton fait de la lutte contre la pauvreté une priorité

Pour sa deuxième année, le programme de lutte contre la pauvreté de la Foire de Canton propose des politiques préférentielles aux exposants des régions les moins développées, y compris l'exemption des frais de location des stands et la levée des exigences minimales du volume d'exportation. Au cours des deux dernières éditions, cette section de la foire a réalisé des ventes pour un total de 250 millions de yuans (39 millions de dollars américains). Selon des enquêtes réalisées sur le terrain, près de 60 % des exposants des régions les moins développées étaient satisfaits des résultats obtenus et 96 % ont exprimé leur souhait de renouveler leur participation à la Foire de Canton.

« Nous sommes très fiers des succès remportés par les entreprises qui ont pu accéder au vaste marché de la Foire de Canton grâce à notre programme de réduction de la pauvreté », a déclaré Maggie Pu, directrice générale adjointe du bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton. « La réduction des obstacles liés à l'accès et la zone d'exposition spécialisée ont aidé des centaines d'entreprises des régions les moins développées à mieux comprendre les exigences du marché international, à trouver de nouveaux acheteurs et partenaires et à présenter leurs produits vedettes au monde entier. Nous poursuivrons nos efforts pour stimuler le commerce international dans les régions les moins développées tout en facilitant l'accès à leurs produits de qualité aux acheteurs mondiaux. »

Parmi les produits phares exposés dans la zone spéciale de la Foire de Canton figuraient :

Des aliments biologiques du Xinjiang, du Tibet, du Hunan et du Shanxi . Les produits typiques de ces régions tels que les vêtements, les textiles et les sacs font l'objet d'une forte pénétration sur le marché international.

et du . Les produits typiques de ces régions tels que les vêtements, les textiles et les sacs font l'objet d'une forte pénétration sur le marché international. Les produits à l'argousier de la région du Xinjiang ont été l'une des révélations de la foire du printemps. La société Xinjiang Hui Hua Seabuckthorn Biotechnologies Inc. fabrique des produits biologiques à base d'argousier qui respectent les normes de certification biologique de certains pays européens et nord-américains. Leur capsule d'huile de fruits d'argousier aide à renforcer le système immunitaire et à soulager la toux.

La société Ma Cheng Shang Fu Ecological Agriculture Technology Co., Ltd.de Hu Bei , fief de la plante nommée camellia oleifera, a établi la principale base industrielle mondiale d'exploitation de cette plante. Elle promeut également l'huile chinoise haut de gamme, unique, et entièrement naturelle qui en est extraite dans le monde entier.

, fief de la plante nommée camellia oleifera, a établi la principale base industrielle mondiale d'exploitation de cette plante. Elle promeut également l'huile chinoise haut de gamme, unique, et entièrement naturelle qui en est extraite dans le monde entier. Gansu Imperial Scientific Development Ltd a exposé des roses et des produits qui en dérivent de la province du Gansu , dans le nord-ouest de la Chine, où les habitants cultivent ces fleurs depuis plus de 200 ans.

