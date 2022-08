La fonction de limitation des flux simultanés (CSL) de PallyCon restreint la lecture simultanée de contenu premium

LOS ANGELES, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- PallyCon renforce sa suite logicielle de protection DRM avec une fonction de limitation des flux simultanés (Concurrent Stream Limiting ou CSL). Le CSL identifie les flux simultanés et les limite par compte utilisateur.

Pendant la lecture du contenu, le renouvellement de licence DRM permet des demandes et des réponses périodiques de renouvellement de licence, grâce à une durée de licence plus courte que la durée du contenu. Cette fonctionnalité profite aux fournisseurs de contenu premium en freinant le partage excessif des comptes et en contrôlant la baisse du chiffre d'affaires. Cette méthode est différente de la méthode traditionnelle consistant à limiter le nombre d'appareils enregistrés par compte utilisateur, cette dernière n'étant pas infaillible à cause du piratage du processus de désinscription des appareils lorsque le nombre d'appareils enregistrés dépasse le seuil autorisé. En outre, le CSL de PallyCon contourne également la difficulté d'obtenir des informations d'identification uniques, en particulier lors de l'utilisation des navigateurs Web, et assure une expérience utilisateur sans tracas.

Bien que d'autres fournisseurs de services implémentent le CSL en vérifiant les horaires de début et de fin de la lecture du contenu et en communiquant entre l'application de service et le serveur back-end, cette implémentation n'est pas assez solide. Cela peut être contourné en piratant l'application client, et il peut également y avoir un décalage entre le nombre de flux simultanés réels et celui du serveur.

Govindraj Basatwar, directeur général d'APAC, a déclaré : « Selon les dernières recherches des analystes, l'un des principaux acteurs OTT et d'autres services de vidéo en streaming basés aux États-Unis perdent environ 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires potentiel par an en raison du partage des mots de passe. Le CSL est une fonctionnalité importante pour bloquer les pertes de recettes. Elle offrira aux fournisseurs OTT le contrôle sur les limites de lecture simultanée vues par les mêmes utilisateurs, décourageant ainsi le partage d'identifiants de connexion. »

Les flux simultanés maximum autorisés par compte utilisateur et le cycle de renouvellement de licence DRM peuvent être définis pour chaque ID de site abonné aux services PallyCon.

Prise en charge de tous les principaux DRM

Le renouvellement de licence DRM prend en charge les DRM majeurs comme Widevine, PlayReady et FairPlay. Dans Widevine, le CSL s'intègre dans la spécification de renouvellement de licence sans aucun paramètre supplémentaire ni restriction de lecteur vidéo.

En ce qui concerne le support de l'environnement DRM PlayReady, parmi tous les lecteurs vidéo HTML5 testés jusqu'à présent, Bitmovin est le seul lecteur qui fournit l'API de renouvellement de licence pour demander manuellement le renouvellement, conformément au cycle de renouvellement de licence.

En ce qui concerne la prise en charge de FairPlay par Safari, elle ne concerne actuellement que le lecteur HLS intégré. Pour les applications iOS, le traitement manuel de renouvellement de licence est implémenté dans notre bibliothèque FPS iOS SDK, ce qui facilite l'intégration du CSL. Le paramétrage du cycle de renouvellement peut être effectué en tant qu'original ou JSON, selon le format de réponse du jeton de licence.

Pour en savoir plus sur la façon de prévenir la perte de chiffre d'affaires due au partage des identifiants à l'aide de la fonction CSL de PallyCon, cliquez ici .

À propos de PallyCon

PallyCon est un service de protection de contenu haut de gamme par INKA ENTWORKS qui offre une sécurité de contenu de bout en bout basée sur le cloud pour les plateformes OTT, grâce à une pléthore de services tels que Multi DRM, Forensic Watermarking (filigranage judiciaire), Visible Watermarking (filigranage visible), Distributor Watermarking (filigranage pour distributeurs), Anti-Piracy (services anti-piratage) et App Security, entre autres, avec une intégration robuste et rapide. Il sert de solution unique pour tout ce qui concerne la sécurité du contenu OTT.

