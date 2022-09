La Fondation Appeal of Conscience honore le Premier ministre italien Mario Draghi avec le prix de l'homme d'État de l'année 2022 et Robert Kraft, fondateur, président et PDG du Groupe Kraft et Jean-Paul Agon, président du Groupe L'Oréal avec les prix Appeal of Conscience lors de son 57ème gala annuel

NEW YORK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Appeal of Conscience (ACF) , une organisation interconfessionnelle qui se consacre à la liberté religieuse et aux droits humains, et son président et fondateur, le rabbin Arthur Schneier, remettront le prix de l'homme d'État de l'année 2022 au Premier ministre italien Mario Draghi. Robert Kraft, fondateur, président et PDG du Groupe Kraft, et Jean-Paul Agon, président du Groupe L'Oréal, ont reçu le prix Appeal of Conscience lors du 57ème gala annuel de la Fondation Appeal of Conscience qui s'est tenu à l'hôtel The Pierre de New York.

Left to right: Brian Moynihan, Chief Executive Officer, Bank of America; Robert Kraft, Founder, Chairman and Chief Executive Office of the Kraft Group; Mario Draghi, Prime Minister of Italy; Rabbi Arthur Schneier, President and Founder Appeal of Conscience Foundation; Jean-Paul Agon, Chairman of L’Oréal; Stephen A. Schwarzman, Chairman, Chief Executive Officer and Co-Founder of Blackstone. (PRNewsfoto/The Appeal of Conscience Foundation)

Prix de l'homme d'État de l'année :

« Le Premier ministre a été salué pour son leadership multiforme de longue date dans les domaines de la finance et du service public, dont l'Italie et l'Union Européenne ont bénéficié et qui a contribué à l'amélioration de la coopération internationale », a déclaré le rabbin Arthur Schneier, président et fondateur de la Fondation Appeal of Conscience. « Le Premier ministre Draghi est un leader unificateur et visionnaire qui possède l'expertise financière, politique et économique nécessaire pour faire face aux problèmes économiques, humanitaires et géopolitiques complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui ». Le Dr Henry A. Kissinger, lauréat du prix de l'homme d'État de l'année 1999 de l'ACF, s'est chargé des éloges.

Prix Appeal of Conscience :

Le prix Appeal of Conscience est décerné à des dirigeants d'entreprise visionnaires ayant le sens de la responsabilité sociale, et qui utilisent leurs ressources et leur influence au-delà des frontières afin de mieux servir la communauté mondiale.

Selon le rabbin Arthur Schneier, « Robert Kraft a été reconnu comme un leader de l'éducation, qui se tient à l'avant-garde de la justice sociale en combattant l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Jean-Paul Agon a été reconnu pour son leadership visionnaire, innovant et global, engagé dans le respect de la dignité humaine, de la diversité et de l'inclusion. »

« C'est avec humilité que je reçois cet honneur et que je rejoins une liste aussi distinguée d'anciens lauréats », s'est ému Robert Kraft. « Ce que le rabbin Schneier a créé avec cette fondation et l'impact positif qu'elle a eu au cours du dernier demi-siècle est vraiment remarquable. Son éducation interconfessionnelle a fait du monde un endroit meilleur et plus pacifique. J'ai un immense respect pour sa poursuite inlassable de la lutte contre la haine et sa mission d'aider toute l'humanité. »

« C'est un immense honneur pour moi, et pour toute la communauté L'Oréal, de recevoir le prix Appeal of Conscience d'une organisation qui défend depuis plus de 50 ans une vision inspirante de la paix humaine », a déclaré Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal. « Chez L'Oréal, nous avons pour objectif de toujours exercer nos activités avec une conscience profonde, un engagement et un sens des responsabilités pour notre monde. Voir nos contributions collectives reconnues nous procure à tous un grand sentiment de fierté. »

M. Draghi exerce les fonctions de Premier ministre depuis février 2021. Il sera à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies. En juillet 2022, M. Draghi a annoncé son intention de démissionner de ce poste.

Mario Draghi a assuré la stabilité de l'Italie, il a renforcé l'influence internationale du pays et a élaboré un plan de près de 190 milliards de dollars pour l'utilisation du fonds de relance post-pandémie de l'UE. Il a été une voix influente et très respectée au sein de l'UE, poussant pour des solutions européennes conjointes ambitieuses à la crise énergétique.

L'impact de M. Draghi sur l'économie européenne :

Avant ses fonctions de Premier ministre, M. Draghi a été président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019. Il a également été président du Conseil de stabilité financière de 2009 à 2011 et gouverneur de la Banque d'Italie de 2006 à 2011.

Après une longue carrière d'économiste universitaire en Italie, le Premier ministre Draghi a travaillé pour la Banque mondiale à Washington, D.C., tout au long des années 1980, et est retourné à Rome en 1991 pour devenir directeur général du Trésor italien. Il a quitté ce poste après une décennie pour rejoindre Goldman Sachs, où il est resté jusqu'à sa nomination au poste de gouverneur de la Banque d'Italie en 2006. Son mandat de gouverneur a coïncidé avec la Grande Récession de 2008 et, au beau milieu de celle-ci, il a été choisi pour devenir le premier président du Conseil de stabilité financière.

Robert Kraft :

Robert Kraft, fondateur, président et PDG du groupe Kraft, est un entrepreneur, investisseur et philanthrope américain dont le portefeuille d'entreprises et de marques couvre de nombreux secteurs verticaux, notamment le papier et l'emballage, le sport et le divertissement, l'immobilier et l'investissement à risque. Le portefeuille comprend plus de 100 investissements directs en capital-risque et en capital-investissement, dont les New England Patriots.

En 2019, M. Kraft est devenu un partenaire fondateur de la création de l'Alliance REFORM, une fondation axée sur la réforme de la justice pénale américaine en changeant les lois, les politiques, les cœurs et les esprits afin de réduire le nombre d'incarcérations à long terme résultant de violations mineures de la probation et de la libération conditionnelle. M. Kraft a également reçu le prix Genesis 2019, qualifié de « prix Nobel Juif » par le magazine Time. En tant que lauréat du prix Genesis, Kraft a annoncé un engagement de 20 millions de dollars pour créer la Fondation pour combattre l'antisémitisme en réponse à la montée croissante de l'antisémitisme en Amérique et à l'étranger. La fondation a créé une initiative de médias sociaux appelée tbh, ou Together Beat Hate, qui crée des campagnes éducatives destinées à galvaniser son public dans la lutte contre toutes les formes de haine.

Jean-Paul Agon :

Jean-Paul Agon est président du groupe L'Oréal, leader mondial de la beauté. Il dirige le Groupe avec une double ambition : combiner performance économique et exemplarité dans les domaines environnemental, social, éthique et sociétal. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours battu pour embrasser la diversité, promouvoir l'égalité, soutenir les diverses communautés et encourager l'acceptation à travers le monde. Le groupe a été désigné comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde par l'Institut Ethisphere pendant 12 années consécutives. L'Oréal figure parmi les 100 premières entreprises du classement Refinitiv Diversity & Inclusion.

En 2021, Jean-Paul Agon a reçu le prix Courage Against Hate de l'Anti-Defamation League. En 2009, il a reçu le prix Pace Leadership in Ethics du Ethical Resource Center. Jean-Paul est président du conseil d'administration d'HEC Paris. Il est membre de la Table ronde européenne des industriels, administrateur de l'Institut français des relations internationales (Ifri) et président de la Société des amis du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Il est commandeur de la Légion d'honneur française.

Brian Moynihan, administrateur de ACF et président et PDG de la Bank of America et David Greenberg, PDG de L'Oréal USA, ont présidé au dîner de gala. Des coprésidents se sont joints à eux : John Catsimatidis, Paul Fribourg, Maurice Levy et Stephen A. Schwarzman.

Son Éminence le Cardinal Parolin a présenté ses salutations. L'archevêque Barsamian, Vice-Président de l'ACF, Légat pontifical de l'Europe occidentale et Représentant de l'Église arménienne auprès du Saint-Siège, le Cardinal Timothy M. Dolan, administrateur de l'ACF et archevêque de New York, archidiocèse catholique de New York et S.E. l'archevêque Elpidophoros, administrateur de l'ACF et Très Honorable Exarque des océans Atlantique et Pacifique, archevêque de l'archidiocèse grec orthodoxe d'Amérique, a participé avec d'autres chefs religieux.

Précédents lauréats du prix de l'homme d'État :

Parmi les anciens lauréats du prix figurent : les présidents Fernando Henrique Cardoso, Mikhail Gorbachev, Lee Myung-bak, la chancelière Angela Merkel, le Dr Henry Kissinger et Mme Christine Lagarde. Les premiers ministres Shinzo Abe, David Cameron, Stephen Harper, John Howard, Dr. Manmohan Singh, Margaret Thatcher et Lee Hsien Loong.

Précédents lauréats du prix Appeal of Conscience :

L'ACF a récompensé d'éminents chefs d'entreprise en leur décernant le prix Appeal of Conscience, notamment : le Dr. Noubar Afeyan, Bernard Arnault, Mary Barra, Barbara Bush, Michael Bloomberg, Alex Gorsky, Robert Iger, Muhtar Kent, Coretta Scott King, Brian Moynihan, Virginia Rometty, Stephen A. Schwarzman, Masayoshi Son, Paul Volcker Timotheus Höttges, Stephen M. Ross, Susan Wojcicki, et le Dr. Albert Bourla.

À propos de la fondation Appeal of Conscience :

La fondation Appeal of Conscience, sous la direction du rabbin Arthur Schneier, œuvre dans le monde entier au nom de la liberté religieuse, des droits de l'homme, de la paix et de la tolérance depuis 1965. L'objectif permanent de la fondation Appeal of Conscience est de faire respecter le principe « vivre et laisser vivre ». Coalition interconfessionnelle de chefs d'entreprise, de religieux et de responsables de la politique étrangère, cette organisation internationale promeut la compréhension mutuelle, la paix et la coopération interreligieuse et fait entendre la voix de la conscience pour protéger les minorités. La fondation Appeal of Conscience estime que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales qui donnent aux nations du monde leur meilleur espoir de paix, de sécurité et de prospérité partagée. www.appealofconscience.org

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1902547/appeal_photo.jpg

SOURCE The Appeal of Conscience Foundation