La Fondation Bulat Utemuratov fait un don de 1,5 million de dollars pour aider les victimes de graves inondations

ALMATY, Kazakhstan, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 1er avril, la Fondation Bulat Utemuratov a fait un don de 1,5 million de dollars pour aider les victimes de graves inondations qui ont touché 12 régions du Kazakhstan.

Photo Credit: Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan

Les inondations dues à la fonte des neiges, causées par un réchauffement abrupt et inattendu de la température, ont touché des milliers de personnes. Au moins 19 000 personnes, dont plus de 8 000 enfants, ont été secourues et évacuées, tandis que des bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que des routes et des ponts, ont été détruits. Les opérations de secours d'urgence se poursuivent dans les oblys d'Aktioubé, d'Aqmola, de Pavlodar et du Kazakhstan-Occidental, qui ont subi des dommages importants.

« Aujourd'hui, comme des millions de nos concitoyens, nous compatissons profondément avec les personnes dont la vie a été dévastée dans les régions touchées par les inondations. Nous espérons que ces fonds leur permettront d'acheter des produits de première nécessité et de leur apporter un soutien vital en ces temps difficiles », a déclaré Marat Aitmagambetov, directeur de la Fondation Bulat Utemuratov .

La Fondation Bulat Utemuratov apporte une aide humanitaire aux Kazakhstanais touchés par des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et, depuis 2018, en collaboration avec le Croissant-Rouge et ForteBank, elle fournit un soutien financier ciblé aux victimes d'inondations.

Depuis 6 ans, le projet de cartes de secours de la Fondation, en particulier, a apporté une aide financière aux personnes vivant dans les zones touchées par des catastrophes, notamment des inondations, des incendies et des ruptures de barrages, et plus de 16 000 Kazakhstanais ont bénéficié d'une aide financière ciblée. Au total, le projet de carte de secours a permis d'apporter une aide financière de 2,6 millions de dollars.

Depuis la création de la Fondation, le Kazakhstan a connu de nombreuses catastrophes naturelles, et la Fondation reconnaît l'importance de former des partenariats avec d'autres organisations pour y faire face. La Fondation reste concentrée sur l'allocation de fonds à ceux qui ont en le plus besoin et est bien placée pour continuer à soutenir la population du Kazakhstan.