Die Bulat Utemuratov Foundation spendet 1,5 Millionen Dollar zur Unterstützung der Opfer der schweren Überschwemmungen

ALMATY, Kasachstan, 7. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 1. April spendete die Bulat Utemuratov Foundation 1,5 Millionen Dollar, um den Opfern der schweren Überschwemmungen in 12 Regionen Kasachstans zu helfen.

Photo Credit: Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan

Die Überschwemmungen durch die Schneeschmelze, die durch plötzliches und unerwartet warmes Wetter verursacht wurden, haben Tausende von Menschen betroffen. Mindestens 19.000 Menschen, darunter mehr als 8.000 Kinder, wurden gerettet und evakuiert, während Wohn- und Geschäftshäuser sowie Straßen und Brücken zerstört wurden. Die Rettungsmaßnahmen in den Regionen Aktobe, Akmola, Pawlodar und Westkasachstan, die erhebliche Schäden erlitten haben, dauern an.

„Wie Millionen unserer Mitbürger empfinden wir heute tiefes Mitgefühl mit den Menschen, deren Leben in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen zerstört wurde. Wir hoffen, dass diese Gelder es ihnen ermöglichen werden, Grundbedürfnisse zu kaufen und in diesen schwierigen Zeiten lebenswichtige Unterstützung zu leisten", sagte Marat Aitmagambetov, Direktor der Bulat Utemuratov Stiftung.

Die Bulat Utemuratov Foundation leistet humanitäre Hilfe für Kasachstaner, die von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, und leistet seit 2018 in Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond und der ForteBank gezielte finanzielle Unterstützung für Opfer von Überschwemmungen.

In den vergangenen sechs Jahren hat die Stiftung insbesondere mit ihrem Aid-Card-Projekt Menschen in Gebieten, die von Katastrophen wie Überschwemmungen, Bränden und Dammbrüchen betroffen waren, finanzielle Hilfe geleistet, und mehr als 16.000 Menschen in Kasachstan haben gezielte finanzielle Unterstützung erhalten. Insgesamt wurden im Rahmen des Aid-Card-Projekts 2,6 Millionen Dollar an finanzieller Unterstützung bereitgestellt.

Seit der Gründung der Stiftung hat Kasachstan zahlreiche Naturkatastrophen erlebt, und die Stiftung hat erkannt, wie wichtig es ist, Partnerschaften mit anderen Organisationen einzugehen, um diese zu bewältigen. Die Stiftung konzentriert sich weiterhin auf die Vergabe von Mitteln an die Bedürftigsten und ist gut aufgestellt, um die Menschen in Kasachstan weiterhin zu unterstützen.

