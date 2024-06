La Fondation Bulat Utemuratov remporte le prix de la Chambre de commerce américaine au Kazakhstan pour son service communautaire

ASTANA, Kazakhstan, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov a annoncé aujourd'hui avoir été récompensée aux prestigieux American Chamber of Commerce ("AmCham") aux Kazakhstan Awards en remportant le prix du service communautaire.

Le prix, qui a été reçu lors du gala annuel d'AmCham, reflète le travail de la Fondation au cours de la dernière décennie, avec plus de 210 millions de dollars alloués à des projets caritatifs bénéficiant à plus de 100 000 Kazakhstanis.

Marat Aitmagambetov, Director of the Bulat Utemuratov Foundation, stands with the Award - Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

Le jury d'AmCham a souligné la contribution de la Fondation au développement social du Kazakhstan en 2023 et 2024, en soulignant plusieurs projets majeurs , tels que le soutien des centres Asyl Miras pour enfants autistes dans 12 villes kazakhstaniennes ; le programme de compétences en leadership Jas Lider Akademiiasy mis en œuvre dans 124 écoles à travers le Kazakhstan ; le programme Jasyl Mektep visant à sensibiliser les élèves du secondaire à l'environnement avec des serres construites par la Fondation pour 36 écoles ; la construction d'un collège à Kosshy ; le projet Aid Cards en partenariat avec le Croissant-Rouge du Kazakhstan et ForteBank, qui fournit une aide financière aux victimes de catastrophes naturelles, et l'allocation de fonds pour l'aide aux victimes des inondations dans la région d'Aktobe.

Doris Bradbury, directeur exécutif d'AmCham au Kazakhstan, a déclaré :

« Nos prix sont décernés non seulement aux entreprises, mais aussi aux organisations à but non lucratif qui contribuent de manière significative au développement du pays. Cette année, nous tenons à reconnaître les efforts de la Fondation Bulat Utemuratov, qui a apporté une contribution exceptionnelle au développement sociétal au Kazakhstan - d'abord et avant tout, en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens également à saluer les nombreux autres projets de la Fondation visant à éduquer et à soutenir la jeune génération du Kazakhstan. »

Marat Aitmagambetov, directeur de la Fondation Bulat Utemuratov, a déclaré :

« Je tiens à remercier AmCham d'avoir reconnu nos efforts. Ce prix témoigne à la fois de nos années de travail acharné et d'une incitation à poursuivre notre mission. Nous nous concentrons désormais sur un certain nombre de projets d'infrastructure importants, notamment l'ouverture d'un nouveau terminal de passagers à l'aéroport de Kyzylorda, l'achèvement de la construction d'une nouvelle école à Issyk et la construction du premier centre communautaire du Kazakhstan à Kosshy. Nous vivons une période passionnante pour la Fondation, et nous sommes impatients de voir les résultats de nos efforts. »