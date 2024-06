Die Bulat Utemuratov Stiftung erhält den Preis der Amerikanischen Handelskammer in Kasachstan für gemeinnützige Arbeit

ASTANA, Kasachstan, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation gab heute bekannt, dass sie bei den angesehenen American Chamber of Commerce ("AmCham") in Kazakhstan Awards mit dem Community Service Award ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnung, die auf der jährlichen Preisverleihungsgala der AmCham verliehen wurde, spiegelt die Arbeit der Stiftung in den letzten zehn Jahren wider, in denen mehr als 210 Millionen US-Dollar für wohltätige Projekte bereitgestellt wurden, die mehr als 100.000 Menschen in Kasachstan zugute kamen.

Marat Aitmagambetov, Director of the Bulat Utemuratov Foundation, stands with the Award - Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

Die AmCham-Jury betonte den Beitrag der Stiftung zur sozialen Entwicklung Kasachstans in den Jahren 2023 und 2024 und hob mehrere wichtige Projekte hervor, wie die Unterstützung von Asyl Miras-Zentren für Kinder mit Autismus in 12 kasachischen Städten; das Programm Jas Lider Akademiiasy zur Vermittlung von Führungskompetenzen, das in 124 Schulen in ganz Kasachstan durchgeführt wird; das Programm Jasyl Mektep zur Förderung des Umweltbewusstseins von Schülern der Sekundarstufe mit von der Stiftung für 36 Schulen gebauten Gewächshäusern, der Bau einer Mittelschule in Kosshy, das Projekt Aid Cards in Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond Kasachstans und der ForteBank, das Opfern von Naturkatastrophen finanzielle Unterstützung bietet, und die Bereitstellung von Mitteln für die Fluthilfe in der Region Aktobe.

Doris Bradbury, Exekutivdirektorin der AmCham in Kasachstan, kommentierte:

"Unsere Preise werden nicht nur an Unternehmen, sondern auch an gemeinnützige Organisationen vergeben, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Landes leisten. In diesem Jahr möchten wir die Bemühungen der Bulat-Utemuratov-Stiftung würdigen, die einen herausragenden Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung in Kasachstan geleistet hat - in erster Linie, indem sie den Bedürftigsten geholfen hat. Ich möchte auch die zahlreichen anderen Projekte der Stiftung würdigen, die auf die Bildung und Unterstützung der jungen kasachischen Generation abzielen."

Marat Aitmagambetov, Direktor der Bulat Utemuratov Stiftung, kommentierte:

"Ich möchte der AmCham für die Anerkennung unserer Bemühungen danken. Diese Auszeichnung ist sowohl eine Bestätigung für unsere jahrelange harte Arbeit als auch ein Ansporn, unseren Auftrag fortzuführen. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Reihe bedeutender Infrastrukturprojekte, darunter die Eröffnung eines neuen Passagierterminals am Flughafen Kyzylorda, die Fertigstellung einer neuen Schule in Issyk und der Bau des ersten Gemeindezentrums in Kasachstan in Kosshy. Dies sind aufregende Zeiten für die Stiftung, und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer Bemühungen zu sehen".

