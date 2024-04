La Fondation Bulat Utemuratov soutient la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme en lançant des initiatives dans tout le Kazakhstan

ALMATY, Kazakhstan, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 2 avril, la fondation Bulat Utemuratov a marqué la Journée mondiale de l'autisme en annonçant qu'elle mettrait à profit ce mois pour sensibiliser le public à l'autisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa mission plus large qui consiste à développer et à mettre en œuvre un système de soutien progressif pour améliorer la qualité de vie des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA).

Au cours du mois d'avril, les centres d'autisme Asyl Miras de la Fondation, qui opèrent dans 12 villes du Kazakhstan, organiseront des journées portes ouvertes afin d'informer les visiteurs sur les TSA. Les activités comprendront des visites de sites pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les TSA, notamment les fonctionnaires régionaux, les activistes et d'autres personnes. En outre, des séminaires pratiques seront organisés à l'intention des parents, des enseignants et des spécialistes des secteurs de la santé, de la protection sociale et de l'éducation.

Marat Aitmagambetov, directeur de la Fondation Bulat Utemuratov, a déclaré : « Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation du nombre de parents demandant des consultations de diagnostic de l'autisme pour leurs enfants. Cette prise de conscience des parents est une tendance positive, car il existe une corrélation directe entre la détection précoce de l'autisme et les chances accrues d'une intégration réussie de l'enfant dans la société. »

Au cours de la dernière décennie, environ 16 000 familles élevant des enfants atteints de TSA ont eu recours aux services des centres. Plus récemment, la Fondation a lancé trois nouveaux centres Asyl Miras à Karaganda, Astana et Semey, où tous les services sont fournis gratuitement. Le centre de ressources de la Fondation, créé en 2022, supervise les activités des centres pour l'autisme et est chargé de fournir un soutien et une formation aux travailleurs sociaux.

En outre, la Fondation a également placé des publicités vidéo sur des panneaux d'affichage dans tout le pays afin d'éduquer le public sur le diagnostic précoce de l'autisme et organisera des formations pour le personnel des aéroports afin que le personnel au sol puisse identifier les passagers atteints de TSA et créer un environnement favorable à l'intégration.

Selon l' Organisation mondiale de la santé, environ un enfant sur cent est atteint d'autisme , et il est urgent de corriger l'idée fausse selon laquelle l'autisme est une maladie, plutôt qu'un état qui peut être géré grâce à des programmes d'éducation et de formation. Une prise en charge efficace des TSA peut améliorer de manière significative les compétences sociales des enfants qui en sont atteints, et la Fondation reste déterminée à soutenir les Kazakhstanais atteints d'autisme.