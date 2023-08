La Fondation Gates sélectionne près de 50 projets portant sur la santé et le développement qui contribueront à façonner un accès équitable à l'IA à travers le monde

Un appel mondial à l'innovation locale permettra d'établir une base de donnée pour l'utilisation de modèles linguistiques à grande échelle basée sur l'intelligence artificielle (IA) dans les pays à revenu faible et intermédiaire afin d'améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des communautés à l'échelle mondiale

SEATTLE, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- À la suite d'une réponse massive à son dernier appel à propositions Grand Challenges, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé aujourd'hui un groupe de près de 50 bénéficiaires de subventions qui développent des solutions de santé et de développement mondial pour leurs communautés à l'aide de grands modèles de langage (LLM) basés sur l'IA. Axé sur l'objectif de réduire les inégalités dans le monde, l'appel à propositions ciblait spécifiquement les chercheurs et les innovateurs des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM).

L'utilisation responsable et sûre de la technologie LLM basée sur l'IA a le potentiel d'aider à résoudre certains des défis les plus difficiles du monde en matière de santé et de développement. Cependant, pour que ces modèles soient utiles dans les PRFM, les chercheurs de ces pays doivent participer à la conception, à l'application et à l'essai de cette technologie qui évolue rapidement. Une base de données solide comblera les lacunes en matière d'accès et de connaissances sur l'application de ces outils pour résoudre les problèmes dans les PRFM de manière équitable.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme Grand Challenges de la fondation, une famille d'initiatives encourageant l'innovation pour résoudre les problèmes urgents de santé et de développement à l'échelle mondiale. Chaque bénéficiaire recevra jusqu'à 100 000 dollars pour faire avancer son projet de recherche, pour un total de 5 millions de dollars de subventions.

Les bénéficiaires sélectionnés sont originaires du Bangladesh, du Brésil, du Ghana, de l'Inde, du Kenya, du Liban, du Malawi, du Mali, du Népal, du Nigeria, du Pakistan, du Rwanda, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Vietnam. Les résultats de ces projets seront présentés lors de la réunion annuelle des Grand Challenges qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, en octobre prochain. Une liste complète des projets est disponible ici : Cliquez ici pour le communiqué de presse complet.

La série de programmes Grand Challenges découle d'une idée vieille d'un siècle, à savoir que l'apport de solutions par la foule à un ensemble défini de problèmes non résolus peut stimuler l'innovation et accélérer le progrès. La Fondation Bill & Melinda Gates et ses partenaires financiers des Grand Challenges ont utilisé pour la première fois les Défis, des demandes ouvertes de propositions de subventions, en 2003 pour concentrer l'attention et les efforts sur les problèmes urgents de santé mondiale et de développement pour ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, les partenaires des Grand Challenges ont accordé plus de 3 600 subventions à un groupe diversifié de chercheurs de solutions dans plus de 100 pays, tout en encourageant un écosystème mondial d'innovation dans les endroits où il aura le plus d'impact. La fondation et ses partenaires des grands défis continueront à lancer des appels d'offres pour aider les innovateurs du monde entier à relever les grands défis les plus difficiles et les plus urgents. Pour en savoir plus, consulter le site grandchallenges.org .

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tous les individus à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle privilégie l'amélioration de la santé des populations et leur donne la possibilité de sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle s'efforce de faire en sorte que tous les individus, en particulier ceux qui ont le moins de ressources, aient accès aux opportunités dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la Fondation est dirigée par le PDG Mark Suzman, sous la direction de Bill Gates et de Melinda French Gates et du conseil d'administration.

