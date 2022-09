La fondation Mathusalem présente son projet ELONgevity Protection pour soutenir les initiatives en faveur de la longévité humaine et donner accès à des traitements expérimentaux prometteurs

La cryptomonnaie Dogelon Mars (ELON) permettra aux participants en phase terminale de bénéficier de traitements expérimentaux qui leur donnent une chance de vaincre des maladies mortelles

DUBLIN, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- David Gobel, cofondateur et PDG de la fondation Mathusalem, a annoncé la création du projet ELONgevity Protection pour encourager les efforts de lutte contre le vieillissement humain et permettre aux participants atteints de maladies en phase terminale d'accéder aux traitements expérimentaux qui leur offrent une chance de survie.

Tandis que les assurances-vie versent une prestation au décès de leur titulaire, ELONgevity Protection s'efforce de prolonger la vie en travaillant activement pour que les participants en phase terminale puissent bénéficier de traitements expérimentaux prometteurs sur le plan scientifique, y compris des essais cliniques adéquats.

La chambre de compensation de l'initiative ELONgevity Protection permettra d'identifier les équipes médicales qui créent les traitements expérimentaux ou les programmes qui pourraient être utilisés avec succès chez les participants en phase terminale. Les membres concernés recevront alors 50 000 dollars pour compenser les dépenses liées au traitement expérimental et les frais de déplacement et de subsistance y afférents. Si un membre décède, la valeur du contrat sera versée au survivant.

Comme l'initiative est gérée par la fondation Mathusalem, organisme à but non lucratif, tous les paiements des membres, après déduction des dépenses, seront consacrés à la recherche continue sur la longévité.

« Nous donnons vie à la recherche sur la longévité tant au niveau de la société qu'au niveau individuel, a déclaré M. Gobel. Ce projet encouragera la recherche et nous aidera à atteindre la mission de la fondation Mathusalem, qui est de prolonger considérablement l'espérance de vie d'ici 2030. La chambre de compensation aura pour objectif de mettre la recherche expérimentale à la disposition des individus, leur offrant ainsi une dernière chance de vaincre leur maladie en phase terminale. »

L'initiative recrute actuellement 300 testeurs alpha qui paieront chacun 1 000 dollars en jetons Dogelon Mars (ELON) pour participer à la chambre de compensation du projet. Il s'agit de la première transaction en cryptomonnaie pour ELON qui s'étend au-delà de la communauté Dogelon Mars et de l'une des premières utilisations de la cryptomonnaie qui aura une utilité importante au-delà de la chaîne.

Le projet ELONgevity Protection est la dernière initiative de la fondation Mathusalem, l'organisme de bienfaisance biomédical de premier plan qui se consacre à la prolongation de la durée de vie des humains en bonne santé. Elle a été présentée lors du sommet Longevity de Dublin, le premier rassemblement mondial d'entrepreneurs, de sociétés de biotechnologie, de chercheurs et d'investisseurs de premier plan dans le domaine de la longévité.

À propos de la fondation Mathusalem

La fondation Mathusalem est une organisation caritative biomédicale créée en 2001 et nommée d'après Mathusalem, le grand-père de Noé dans la Bible hébraïque, qui aurait vécu 969 ans. La mission de la fondation est de faire de prolonger considérablement l'espérance de vie d'ici 2030. L'organisation a financé des recherches indépendantes sur la longévité, participé à plusieurs concours internationaux visant à promouvoir les avancées scientifiques, financé des dizaines d'entreprises et d'initiatives développant des produits destinés à prolonger la durée de vie en bonne santé des humains et créé ou parrainé quatre autres fondations et fonds de capital-risque pour soutenir cette mission de prolongation de la durée de vie en bonne santé. Pour plus d'informations, consultez le site Web de la fondation , ou rendez-vous sur Twitter , Facebook , Instagram ou LinkedIn .

