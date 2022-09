Methuselah Foundation lança ELONgevity Project para apoiar iniciativas de longevidade humana e oferecer acesso a tratamentos experimentais promissores

Dogelon Mars (ELON) será fundamental para participantes com doenças terminais terem acesso a tratamentos experimentais que ofereçam uma chance de lutar para superar doenças fatais

DUBLIN, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- David Gobel, cofundador e CEO da Methuselah Foundation, anunciou a formação do ELONgevity Protection Project para promover os esforços antienvelhecimento humano e oferecer aos membros diagnosticados com doenças terminais o acesso a tratamentos experimentais que prometem uma chance de sobrevivência.

Embora o seguro de vida pague um benefício quando o titular morre, o ELONgevity Protection empenha todos os esforços para estender a vida, trabalhando ativamente para inscrever membros com doenças terminais em tratamentos experimentais cientificamente promissores, incluindo estudos clínicos apropriados.

A ELONgevity Protection Clearing House da iniciativa localizará equipes médicas que criarão tratamentos ou programas experimentais que ofereçam aos membros diagnosticados com doenças terminais uma chance de aplicação bem-sucedida. Em seguida, o membro receberá USD 50 mil para cobrir despesas associadas ao tratamento experimental e aos custos de viagem e de subsistência relacionados. Se o membro morrer, o valor do contrato será pago para o sobrevivente.

Como a iniciativa é operada pela Fundação Methuselah sem fins lucrativos, todos os pagamentos a membros, após dedução das despesas, serão usados para apoiar pesquisas contínuas sobre longevidade.

"Estamos dando vida às pesquisas sobre longevidade tanto em nível social quanto individual", disse Gobel. "O trabalho do projeto incentivará a realização de pesquisas que nos ajudarão a cumprir a missão da Methuselah Foundation de transformar as pessoas de 90 anos, as novas pessoas de 50 até 2030. A Clearing House se encarregará de disponibilizar pesquisas experimentais às pessoas, oferecendo a elas uma última chance de curar sua doença terminal."

Atualmente, a iniciativa está recrutando 300 testadores alfa, que pagarão, cada um, USD 1.000 em tokens Dogelon Mars (ELON) para participar da Protection Clearing House. Essa é a primeira transação de criptomoedas para o ELON a ir além da comunidade Dogelon Mars e é um dos primeiros usos de criptomoedas a oferecer valiosos serviços de utilidade off-chain.

O ELONgevity Protection Project é a mais recente iniciativa da Methuselah Foundation, a instituição de caridade biomédica de destaque dedicada a estender a vida humana saudável. Ela foi anunciada na Longevity Summit Dublin, o primeiro encontro mundial de empreendedores, empresas de biotecnologia, pesquisadores e investidores líderes em longevidade.

Sobre a Methuselah Foundation

A Methuselah Foundation é uma instituição de caridade biomédica fundada em 2001, que recebeu o nome de Methuselah (Matusalém em inglês), o avô de Noé na Bíblia Hebraica, cuja longevidade foi registrada como 969 anos. A missão da fundação é transformar as pessoas de 90 anos nas novas pessoas de 50 até 2030. A organização financiou pesquisas independentes em longevidade, subscreveu várias competições internacionais para a promoção de avanços científicos, financiou dezenas de empresas e iniciativas que desenvolvem produtos para estender a vida humana saudável e criou ou patrocinou quatro outras fundações e fundos de risco para promover a missão de estender a vida saudável. Para mais informações, acesse o site da fundação ou siga-a no Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn.

