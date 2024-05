La Fondation Patoranking et ALX Africa lancent une initiative de bourses d'études d'une valeur de 500 000 dollars pour les jeunes africains férus de technologie

LAGOS, Nigeria, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Fondée par le musicien africain Patoranking, la Fondation Patoranking, porteuse d'espoir pour les jeunes talents africains, a le plaisir d'annoncer le lancement des bourses technologiques de la Fondation Patoranking, un élément clé de l'initiative Sky Level de l'organisation. Dans le cadre d'un partenariat monumental avec ALX Africa, pionnier du développement de compétences technologiques innovantes pour les jeunes talents africains, la Fondation offrira des bourses d'un montant total d'un demi-million de dollars qui permettront à 40 jeunes esprits exceptionnels d'accéder à une formation technologique de pointe et adaptée à leur carrière.

The Patoranking Foundation, founded by African musician Patoranking, and ALX Africa, a pioneer in innovative tech skills development for young African talent, announce a scholarship initiative empowering young African talent with access to cutting-edge technology education and career-ready training.

Au cours des six dernières années, la Fondation Patoranking a été inébranlable dans son engagement à assurer un avenir meilleur à la jeunesse africaine, permettant à de jeunes leaders prometteurs de fréquenter des établissements d'enseignement de premier plan, indépendamment de leur situation financière ou de leur milieu d'origine. L'organisation travaille actuellement avec cinq écoles de l'État d'Ebonyi, au Nigeria, d'où Patoranking est originaire, et s'est associée à l'African Leadership University en 2020 pour donner aux jeunes leaders prometteurs d'Afrique une possibilité d'étudier à l'université.

L'objectif de la Fondation est d'avoir un impact positif sur la vie d'un million de jeunes Africains au cours des dix prochaines années en leur fournissant les outils et les opportunités nécessaires pour s'épanouir, contribuant ainsi au développement durable de l'Afrique. Grâce à ses efforts, la Fondation espère créer une vague de changement qui permettra aux jeunes de devenir les architectes de leur propre avenir et des catalyseurs de progrès au sein de leurs communautés.

Après avoir surmonté l'adversité financière, Patoranking tire parti de son influence pour encourager des jeunes ayant l'esprit d'entreprise à apporter des changements transformateurs à leurs nations et au continent africain.

« Des leaders exceptionnels et des acteurs du changement peuvent émerger de n'importe quel coin de notre continent, a déclaré Patoranking, artiste visionnaire et philanthrope à l'origine de cette initiative. Les contraintes financières ne devraient jamais être un obstacle pour le prochain grand innovateur africain. »

ALX Africa est fondée par Fred Swaniker, célèbre éducateur et entrepreneur, lauréat d'un Impact Award 2023 de Time Magazine et l'une des 100 personnes les plus influentes de 2019 selon Time Magazine. ALX a pour mission de permettre à des millions de personnes en Afrique d'accéder à une formation technique de niveau international.

« Dans le monde actuel de l'IA et du Big Data, les jeunes doivent être préparés à l'incertitude ; ils doivent être agiles et adaptables. Notre modèle d'apprentissage innovant vise à former des leaders et des innovateurs technologiques aux compétences techniques et générales les plus recherchées afin de résoudre les problèmes de ce siècle », a déclaré Fred Swaniker.

La collaboration avec ALX Africa marque un nouveau chapitre dans la mission de la Fondation. Le programme cible 40 étudiants résilients, motivés, innovants et investis d'une mission au cours de la prochaine année, qui ont déjà eu un impact significatif au sein de leurs communautés. Ces apprenants auront l'occasion de s'inscrire à un large éventail de programmes technologiques transformateurs, allant du codage au développement en passant par les données et l'administration Salesforce, ce qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour prospérer à l'ère du numérique.

Au-delà de la salle de classe, les meilleurs apprenants auront la possibilité d'effectuer des stages avec certains des principaux partenaires technologiques de la Fondation. Cette expérience pratique promet de combler le fossé entre les connaissances universitaires et les applications dans le monde réel, préparant les boursiers à devenir les prochains pionniers de la technologie.

La Fondation Patoranking et ALX Africa invitent tous les passionnés de technologie en herbe éligibles à postuler pour cette bourse unique. Ensemble, nous pouvons cultiver une génération de géants de la technologie qui mèneront la révolution numérique de l'Afrique.

Pour plus d'informations et pour postuler, consultez le site : https://patoranking.alxafrica.com/

À propos de la Fondation Patoranking

La Fondation Patoranking se consacre à libérer le potentiel de la jeunesse africaine par le biais de programmes éducatifs transformateurs, à encourager les compétences entrepreneuriales et à autonomiser les jeunes leaders. La promesse de notre marque est d'inspirer et de permettre aux jeunes Africains d'atteindre leur plein potentiel, en formant une nouvelle génération de leaders et d'innovateurs qui propulseront le progrès à travers le continent.

À propos d'ALX

ALX Africa est l'un des principaux fournisseurs de services de formation technologique et d'accélération de carrière. Nous nous engageons à remédier à la pénurie mondiale de talents technologiques en fournissant aux leaders de demain qui maîtrisent la technologie l'accès aux compétences et aux outils dont ils ont besoin aujourd'hui. Nous sommes au service de jeunes leaders à travers le continent africain, et nous leur donnons les moyens de bâtir des carrières à fort impact dans des secteurs à forte croissance. Consultez le site www.alxafrica.com pour en savoir plus.