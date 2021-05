La Fondation Swarovski annonce les lauréats et les défenseurs du programme « Créations pour notre avenir »

LONDRES, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Fondation Swarovski a annoncé les noms des neuf lauréats choisis pour participer au programme de la Fondation Swarovski : Le programme « Créations pour notre avenir ».

Après un appel à candidatures réussi qui a donné lieu à plus de 400 candidatures provenant de 72 pays, le comité de sélection composé de membres de la Fondation Swarovski, du Bureau des Nations Unies pour les partenariats et de défenseurs du programme a finalisé la sélection de la cohorte créative. Ces personnes sont les suivantes :

Sejal Budholiya , étudiant en génie mécanique, artiste de spectacle et entrepreneur (Inde)

, étudiant en génie mécanique, artiste de spectacle et entrepreneur (Inde) Agnieszka Doczynska , graphiste (Pologne)

, graphiste (Pologne) Yara Mohamed Evida , architecte (Égypte)

architecte (Égypte) Daniele Ficarra , concepteur de produits (Italie)

, concepteur de produits (Italie) Ghislain Irakoze , ingénieur ( Rwanda )

ingénieur ( ) Shuzo Matsuhashi , créateur de mode (Japon)

créateur de mode (Japon) Osasumwen Obasogie , ingénieur en mécanique et entrepreneur ( Nigeria )

, ingénieur en mécanique et entrepreneur ( ) Benjamin Spencer , créateur de chaussures et d'accessoires (États-Unis)

, créateur de chaussures et d'accessoires (États-Unis) Camila Wandemberg , designer textile (Équateur)

, designer textile (Équateur) Les neuf bénéficiaires ont été choisis pour leurs idées

révolutionnaires et leurs approches novatrices en matière de design, qui offrent de nouvelles méthodes pour relever les défis de la durabilité, et pour leur engagement à faire avancer la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, le plan pour un monde meilleur établi par les Nations unies en 2015.

Leurs domaines d'expertise couvrent la mode responsable, la conception de produits, les biotechnologies, l'architecture, l'ingénierie et les arts visuels. Chaque bénéficiaire recevra une subvention de $15 000 dollars, assortie d'opportunités de formation, d'un accès à des réseaux industriels et d'un tutorat personnalisé, proposés par les défenseurs du programme.

Ce réseau comprend des personnalités de renom issues du secteur de la création, du monde universitaire, de la culture et de la philanthropie.

La liste complète des défenseurs du programme peut être consultée ici

Nadja Swarovski a déclaré :

« Je suis ravie que le programme « Créations pour notre avenir » ait suscité autant d'intérêt de la part de jeunes talents du monde entier. Cela témoigne de l'engagement fort des jeunes générations à utiliser leur créativité pour sensibiliser et trouver des solutions en matière de développement durable. La mission de la Fondation Swarovski est d'encourager la créativité au profit de la société et de l'environnement. Les créatifs sont les personnes qui trouvent des solutions aux problèmes et les esprits critiques qui apporteront des solutions aux enjeux du développement durable tels que le changement climatique et les questions de droits de l'homme en cette période charnière. »

Informations supplémentaires sur le programme de la Fondation Swarovski « Créations pour notre avenir »

www.sfcreatives.org

