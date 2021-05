Swarovski Foundation anuncia beneficiários e promotores do subsídio "Creatives for Our Future"

LONDRES, 4 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Swarovski Foundation anunciou hoje os nomes dos nove participantes vencedores escolhidos para participar do programa Swarovski Foundation: Creatives for Our Future.

Após uma chamada bem-sucedida para inscrições que resultou em mais de 400 inscrições de 72 países, o comitê de seleção formado por membros da Fundação Swarovski, do Escritório das Nações Unidas para Parcerias e promotores do programa finalizou a coorte dos talentos criativos. São eles:

Sejal Budholiya , estudante de engenharia mecânica, artista performática e empreendedora (Índia)

, estudante de engenharia mecânica, artista performática e empreendedora (Índia) Agnieszka Doczynska , designer gráfica (Polônia)

, designer gráfica (Polônia) Yara Mohamed Evida , arquiteta (Egito)

, arquiteta (Egito) Daniele Ficarra , designer de produtos (Itália)

, designer de produtos (Itália) Ghislain Irakoze , engenheiro (Ruanda)

engenheiro (Ruanda) Shuzo Matsuhashi , designer de moda (Japão)

designer de moda (Japão) Osasumwen Obasogie , engenheiro mecânico e empreendedor (Nigéria)

, engenheiro mecânico e empreendedor (Nigéria) Benjamin Spencer , designer de calçados e acessórios (EUA)

, designer de calçados e acessórios (EUA) Camila Wandemberg , designer têxtil ( Equador )

Os nove beneficiários foram escolhidos por suas ideias originais e abordagens inovadoras para o design, que oferecem novos métodos para enfrentar os desafios da sustentabilidade, e por seu compromisso de impulsionar o progresso em direção aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o plano para um mundo melhor estabelecido pelas Nações Unidas em 2015

Suas áreas de especialização abrangem a moda sustentável, o design de produtos, as biotecnologias, a arquitetura, a engenharia e as artes visuais. Cada beneficiário receberá um subsídio de US$ 15.000, combinado com oportunidades educacionais, acesso à rede de contatos do setor e mentoria personalizada, oferecidos pelos promotores do programa.

Esta rede inclui personalidades renomadas do setores de criação, acadêmico, cultura e filantropia.

A lista completa dos promotores do programa pode ser encontrada aqui

Nadja Swarovski comenta:

"Estou muito satisfeita com o fato de o programa Creatives for Our Future ter recebido tanto interesse de jovens talentos em todo o mundo. Isso é uma evidência do forte compromisso das gerações mais jovens em usar sua criatividade para aumentar a conscientização e encontrar soluções em desenvolvimento sustentável. A missão da Swarovski Foundation é promover a criatividade para o benefício da sociedade e do meio ambiente, e os talentos criativos são os solucionadores de problemas e pensadores críticos que criarão soluções para os desafios de sustentabilidade como as mudanças climáticas e as questões de direitos humanos nesta era crucial.

