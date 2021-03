La Fondation Swarovski annonce un programme de subventions et de mentorat mondial avec un appel ouvert aux jeunes créateurs dans le domaine du développement durable

- Swarovski Foundation Institute : Creatives for Our Future est un programme international mené en collaboration avec le Bureau des Nations unies pour les partenariats (UN Office for Partnerships) afin d'identifier et d'accélérer la prochaine génération de créateurs qui font preuve de sensibilisation, de technologies et de solutions pour le développement social et durable

LONDRES, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation Swarovski annonce le lancement du Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future, un nouveau programme de subvention global conçu avec le conseiller du UN Office for Partnerships afin d'identifier et d'accélérer la prochaine génération de créateurs en matière de durabilité.

SFI : Creatives for Our Future commence aujourd'hui avec un appel ouvert de quatre semaines à tous les esprits créatifs du monde entier âgés de 18 à 25 ans et issus de disciplines telles que la mode, le design, l'art, l'architecture, la science, la technologie et l'ingénierie (aucune limite dans le support créatif). Les candidats retenus auront un intérêt marqué, une démonstration ou un potentiel exemplaire pour utiliser le processus créatif afin d'accélérer la sensibilisation, les technologies ou les solutions pour le développement durable. La Fondation Swarovski vise à attirer un groupe diversifié de candidats du monde entier et à apporter de nouvelles voix et perspectives au processus de création.

Les bénéficiaires recevront un soutien financier pour poursuivre leur pratique. Le financement est associé à un programme éducatif en collaboration avec les meilleures institutions internationales, à un mentorat personnalisé et à des connexions de réseautage industriel avec les conseils de la Fondation Swarovski. Ils recevront aussi un soutien pour développer les innovations et les pratiques décrites dans leurs demandes et pour faire progresser la Décennie d'action pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les jeunes talents seront invités à se présenter, en septembre 2021, dans le cadre du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les détails des candidatures et du programme sont disponibles sur www.sfcreatives.org . Les candidatures internationales seront acceptées du 9 mars au 9 avril 2021. Les noms des bénéficiaires seront annoncés le 21 avril pour coïncider avec la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation des Nations unies.

SOURCE The Swarovski Foundation