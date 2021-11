Watr s'appuiera sur une instance souveraine d'Algorand pour apporter une transparence inédite à l'empreinte des produits de base

ZUG, Suisse, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation Watr, en partenariat avec Algorand, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'écosystème Watr : un écosystème blockchain ouvert de couche 1 nouvelle génération, contrôlé par KYC-AML, avec des identités vérifiées, qui apportera la technologie de la finance décentralisée (DeFi) aux matières premières. Les identités vérifiées permettront à l'industrie des ressources de tirer parti de la technologie blockchain et de la technologie DeFi. Elles permettront à l'industrie d'atteindre de nouveaux niveaux de transparence en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), de donner aux consommateurs la possibilité de choisir leurs achats et leurs décisions d'investissement, et de démocratiser le financement de bout en bout des chaînes d'approvisionnement en matières premières. L'écosystème de Watr est conçu pour déclencher une course au sommet dans la création de nouveaux contrats sur matières premières et produits de base, en augmentant considérablement la différenciation de ce qui est aujourd'hui considéré comme des matières premières fongibles. L'écosystème de la blockchain Watr devrait être opérationnel début 2022.

L'écosystème Watr sera une première instance publique et souveraine du MainNet Algorand qui a pour but de devenir la destination des produits et applications durables pour les chaînes d'approvisionnement, les expéditeurs, les acheteurs, les financiers et les producteurs.

Il est développé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Algorand, un protocole d'entreprise de premier plan mis au point par le fondateur Silvio Micali, lauréat du prix Turing, et basé sur une technologie éprouvée et innovante de pure preuve d'enjeu. Bien qu'elle soit souveraine, la blockchain de Watr sera toujours connectée et interopérable avec l'écosystème Algorand, ce qui permettra aux dapps de liquidité et d'écosystème de Watr de fonctionner de manière transparente sur les deux chaînes et vice versa.

« La vision de Watr, qui consiste à créer un marché des matières premières fondé sur la transparence, la responsabilité environnementale et l'activisme de tous les participants, s'aligne sur le leadership d'Algorand en tant que réseau à bilan carbone négatif », a déclaré W. Sean Ford, directeur de l'exploitation d'Algorand. « Nous félicitons l'équipe profondément expérimentée qui franchit cette nouvelle étape dans la numérisation des composants essentiels des matières premières sur Algorand et qui crée une transparence abondante en ce qui concerne l'empreinte de chacune des matières premières dans l'écosystème. »

Watr sera la première blockchain publique, multi-institutionnelle et autonome, conçue pour répondre aux exigences de confidentialité, de capacité d'audit, de conformité et de finalité des matières premières. Elle sera mise en place pour soutenir et développer un vaste réseau d'applications décentralisées (dapp), comprenant l'exécution des transactions, les échanges, les actifs tokenisés, les nouvelles classes de produits et les contrats, l'émission de stablecoins et la capacité de prêt décentralisée (DeFi).

« C'est le point d'inflexion vers le numérique et la transparence pour les marchés des produits de base. Avec des garde-fous clairs en matière de conformité et un échantillon représentatif de secteurs d'activité à la table, la mission de Watr est de favoriser l'inclusion financière, la transparence et le choix des clients » a déclaré Maryam Ayati, présidente du Conseil de la Fondation Watr. « Nous pensons que cette prochaine itération sur les modèles de ressources devrait être co-créée dans des modèles de profit mutuellement détenus. C'est un privilège et un confort de collaborer avec les pionniers de la technologie décentralisée, de la blockchain, de l'industrie et des produits environnementaux pour donner vie à cet écosystème blockchain. »

Sur Watr, des modules de contrats numériques intelligents régiront la tarification, le commerce et le financement des ressources physiques que la société consomme, notamment les métaux, l'énergie et l'agriculture, ainsi que l'expédition et le financement qui sous-tendent ces industries. Le module d'identité intégré à Watr permet aux consommateurs (et aux financiers) de définir l'empreinte spécifique qu'ils souhaitent financer par leur consommation. Dans le même temps, les fournisseurs pourront créer de nouvelles catégories de ressources en fonction de l'empreinte environnementale laissée par leurs produits. L'objectif final est de créer un marché transparent à l'aide de nouvelles technologies appliquées dans les cadres réglementaires existants, où chaque attribut ESG est transformé en une marchandise dont le prix est basé sur le marché, en commençant par une place de marché décentralisée pour le carbone.

Watr sera lancé avec la monnaie Fiat et une multitude de crypto-monnaies tracées et conformes, y compris les stablecoins, embarquées comme moyens de paiement et de transaction.

TrustToken, le créateur du stablecoin TUSD d'un milliard de dollars, a investi dans Watr. Depuis la création de TUSD, TrustToken a développé une forte expertise en matière de conformité et d'actifs numériques et agira en tant que conseiller pour aider la Fondation Watr à développer une puissante stratégie de conformité et de stablecoin pour amener l'industrie des matières premières on-chain.

« Ce que fait Watr est tès enthousiasmant : apporter l'efficacité et la transparence de la blockchain à l'industrie des matières premières, qui représente 5 000 milliards de dollars. Nous pensons qu'il s'agit d'une façon fondamentalement meilleure de négocier ces actifs, et qu'un changement à l'échelle de l'industrie est inévitable » a déclaré Rafael Cosman, PDG de TrustToken.

Au nom de la Fondation Watr, Neo a réuni une coalition intersectorielle couvrant les biens de consommation, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, le transport maritime, le commerce, les géants de la blockchain et les marchés de capitaux.

Grâce à un partenariat avec HC Group, la coalition réunit des leaders individuels des matières premières et de la blockchain pour cocréer, construire et investir dans de nouveaux modèles commerciaux de blockchain pour les matières premières durables et pour échanger sur Watr.

