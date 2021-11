Watr Foundation lança ecossistema pioneiro de blockchain, capacitando o setor de recursos físicos a atingir metas de ESG

ZURIQUE, Suíça, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Watr Foundation, em parceria com a Algorand, anunciou hoje o lançamento do ecossistema Watr: um ecossistema de última geração de blockchain aberto com filtro KYC-AML de 1 camada, com identidades verificadas, que trará tecnologia de financiamento descentralizado (DeFi) às commodities. As identidades verificadas permitirão que o setor de recursos alavanque a tecnologia blockchain e DeFi. Elas permitirão que o setor atinja novos níveis de transparência ambiental, social, governança (ESG), capacitem a escolha do consumidor em decisões de compras e investimentos e democratizem o financiamento nas cadeias de suprimentos de ponta a ponta. O ecossistema Watr foi projetado para liberar uma corrida para o topo na criação de novos contratos e produtos de commodities, expandindo amplamente a diferenciação no que hoje é considerado como commodities fungíveis. O ecossistema de blockchain Watr está programado para entrar em operação no início de 2022.

O ecossistema Watr será uma instância inédita, pública e soberana da Algorand MainNet que visa se tornar o destino para commodities sustentáveis e aplicações em cadeias de suprimentos, transportadores, compradores, financiadores e produtores.

Ela é desenvolvida em uma parceria estratégica com a Algorand, um protocolo empresarial líder desenvolvido pelo fundador vencedor do prêmior Turing, Silvio Micali, e com base em uma tecnologia comprovada e inovadora de prova pura de participação. Embora soberano, o blockchain da Watr ainda será conectado e interoperável ao ecossistema da Algorand, permitindo que a liquidez e o ecossistema da Watr operem perfeitamente nas duas cadeias, e vice-versa.

"A visão da Watr de permitir um mercado de commodities que seja fundamentado em transparência, responsabilidade ambiental e ativismo para todos os participantes está alinhada com a liderança da Algorand como uma rede de carbono negativo", disse W. Sean Ford, COO da Algorand. "Parabenizamos a equipe profundamente experiente quando atinge este novo marco na digitalização dos componentes centrais das commodities na Algorand e criamos muita transparência com relação à presença de todas e de cada uma das commodities no ecossistema."

A Watr será a primeira blockchain pública multiinstitucional, autônoma e desenvolvida para atender aos requisitos de privacidade, auditabilidade, conformidade e finalidade das commodities. Ela será criada para apoiar e desenvolver uma ampla rede de aplicativos descentralizados (dapp), incluindo execução comercial, intercâmbios, ativos tokenizados, novas classes e contratos de commodities, emissão de stablecoin e capacidade de empréstimo descentralizado (DeFi).

"Este é o ponto de inflexão para o digital e a transparência para os mercados de commodities. Com blindagens de conformidade claras e uma seção intermediária dos setores participantes, a missão da Watr é impulsionar a inclusão financeira, a transparência e a escolha do cliente", disse Maryam Ayati, presidente do Conselho da Fundação Watr. "Acreditamos que esta próxima iteração sobre modelos de recursos deve ser cocriada em modelos de lucro de propriedade mútua. É um privilégio e um conforto colaborar com os pioneiros da tecnologia descentralizada, blockchain, indústria e produtos ambientais para dar vida a este ecossistema de blockchain."

Na Watr, os módulos de contrato digital inteligentes regerão os preços, o comércio e o financiamento dos recursos físicos que a sociedade consome, incluindo metais, energia e agricultura para o transporte e financiamento que sustentam esses setores. O módulo de identidade integrado à Watr permite que os consumidores (e financiadores) definam a pegada específica que desejam que seu consumo financie. Ao mesmo tempo, os fornecedores poderão criar novas classes de recursos com base na pegada ambiental que suas commodities deixam para trás. O objetivo final é criar um mercado transparente usando novas tecnologias aplicadas dentro das estruturas regulatórias existentes, em que cada atributo ESG em si é transformado em uma commodity com um preço baseado no mercado, começando com um mercado descentralizado para carbono.

A Watr será lançada com moeda fiduciária e uma infinidade de moedas criptográficas rastreadas e em conformidade, incluindo stablecoins, integradas como meios de pagamento e transação.

A TrustToken, criadora da moeda de bilhões de dólares, a stablecoin TUSD , investiu na Watr. Desde a criação da TUSD, a TrustToken desenvolveu uma sólida experiência em conformidade e ativos digitais e atuará como consultora para ajudar a Watr Foundation a desenvolver uma estratégia poderosa de conformidade e de stablecoin para colocar o setor de commodities em ordem.

"O que a Watr está fazendo é tremendamente empolgante - trazendo a eficiência e transparência da blockchain para o setor de commodities de 5 trilhões de dólares. Acreditamos que esta seja uma forma fundamentalmente melhor de transacionar esses ativos, e assim, uma mudança em toda o setor é inevitável", disse Rafael Cosman, CEO da TrustToken.

Em nome da Fundação Watr, a Neo vem reunindo uma coalizão intersetorial para ampliar os mercados de bens de consumo, mineração, energia, agricultura, transporte marítimo, negociação, gigantes do blockchain e mercados de capital.

Por meio de uma parceria com o HC Group, a coalizão está reunindo commodities individuais e líderes de blockchain para cocriar, construir e investir em novos modelos de negócios de blockchain para commodities sustentáveis e negociar na Watr.

Para mais informações sobre a Watr e seu ecossistema, acesse: www.watr.org

Sobre a Watr Foundation

A Watr Foundation é uma fundação registrada na Suíça com o objetivo de organizar, motivar e patrocinar o projeto, o desenvolvimento, a manutenção e a promoção do protocolo Watr. Seu objetivo é apoiar a transição da economia para cadeias de suprimentos digitalizadas, transparentes e sustentáveis e incentivar e patrocinar o desenvolvimento de novos modelos de negócios e dapps (aplicações descentralizadas) neste protocolo. Portanto, ela atua como uma base do ecossistema e um ponto de concentração para o ecossistema e para a comunidade Watr. Para mais informações, visite: www.watr.org

Sobre a Algorand

A Algorand está construindo a tecnologia para alimentar o futuro das finanças (FutureFi), a convergência de modelos tradicionais e descentralizados em um sistema unificado que é inclusivo, sem atrito e seguro. Fundada pelo criptógrafo vencedor do Prêmio Turing, Silvio Micali, a Algorand desenvolveu uma infraestrutura de blockchain que oferece interoperabilidade e capacidade para lidar com o volume de transações necessárias para defi, instituições financeiras e governos mudarem suavemente para o FutureFi. A tecnologia de escolha para mais de 700 organizações globais, a Algorand, está permitindo a criação simples de produtos financeiros, protocolos e troca de valor de última geração. Para mais informações, visite www.algorand.com.

Sobre a TrustToken

A TrustToken libera dinheiro para gerar mais valor. O mercado de empréstimos TrueFi da TrustToken traz empréstimos não colateralizados on-chain, oferecendo aos tomadores de todos os setores eficiência máxima de capital a taxas competitivas. A TrueFi é um dos 10 principais protocolos de empréstimo por valor total bloqueado, com mais de USD 1 bilhão em ativos sob gestão e quase USD 1 bilhão em valor total de concessão de empréstimo desde seu lançamento em novembro de 2020, ao mesmo tempo em que desfruta de um histórico de reembolso perfeito.

As TrueCurrencies da TrustToken (TUSD, TGBP, TAUD, TCAD, THKD) são as stablecoins mais transparentes do mundo. As TrueCurrencies são totalmente colateralizadas, atestadas on-chain e movimentando bilhões em volume comercial mensal por mais de 100 parceiros comerciais, incluindo as principais bolsas de valores, parceiros bancários e mesas OTC.

Sobre o HC Group

Uma empresa terceirizada de pesquisa, consultoria e rede, por 20 anos a HC atende aos requisitos sênior de talentos de uma gama de empresas ativas nas cadeias de suprimentos de energia, metais e agricultura globais.

Sobre a Neo Holdings

Colaborando com gigantes do setor, comércio e criptografia, a Neo Holdings é a originadora e uma desenvolvedora do ecossistema para a Watr Foundation.

O objetivo da Neo é garantir que os líderes do setor se juntem aos DeFi, Blockchain e inovadores de sustentabilidade para impulsionar a próxima iteração na provisão de recursos, transparência e comércio descentralizado.

Contatos para a imprensa:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Keli Callaghan, Algorand - [email protected]

Michael Gasiorek, TrustToken - [email protected]

Damian Stewart, HC Group - [email protected]

FONTE Watr Foundation

SOURCE Watr Foundation