La fondue chinoise épicée vise le marché mondial

PÉKIN, 30 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un communiqué de China.org.cn.

La fondue chinoise, élément très apprécié de la gastronomie chinoise, est sur le point d'avoir un impact mondial, alors que les experts du secteur et les fournisseurs d'ingrédients se sont réunis cette semaine à l'occasion du deuxième salon international de la chaîne d'approvisionnement de Chine (CISCE) à Pékin pour explorer l'avenir de l'industrie de la fondue chinoise.

Selon Huang Li, présidente du Conseil chinois pour la promotion du commerce international du Sichuan, le salon de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la fondue de Sichuan-Chongqing, organisé dans le cadre de la section « Agriculture verte » du CISCE, a rassemblé 11 entreprises de fondue de Chongqing et 63 de la province du Sichuan.

« Nous voulons mettre en lumière les accomplissements de l'industrie de la fondue de Sichuan-Chongqing et de sa chaîne d'approvisionnement. Notre objectif est de promouvoir cette marque culinaire, qui représente non seulement le Sichuan et Chongqing, mais aussi la Chine sur la scène mondiale. Cette initiative favorisera l'expansion à l'étranger de l'industrie de la fondue chinoise et introduira des ingrédients et des épices internationaux dans le Sichuan et à Chongqing, encourageant ainsi le développement collaboratif au sein de l'industrie », a-t-elle déclaré.

Le salon de la fondue chinoise, le seul salon thématique du CISCE, s'étend sur 4 000 mètres carrés et présente l'ensemble de la chaîne industrielle de la fondue de Sichuan-Chongqing, y compris les marques de produits, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement et les fournisseurs internationaux. Il présente une variété de produits, notamment des condiments et des ingrédients au début de la chaîne d'approvisionnement, des produits de base et des marques au milieu, et des technologies de transformation des huiles de cuisine usagées en biodiesel et en biocarburant pour l'aviation à la fin de la chaîne.

La fondue de Sichuan-Chongqing se développe dans le monde entier en tant que marque de fabrique de la culture culinaire chinoise. Selon Frost & Sullivan, la fondue est un élément de la gastronomie chinoise très populaire, dont la taille du marché international est estimée à 41,4 milliards de dollars cette année et devrait atteindre 46,5 milliards de dollars d'ici 2026.

« Les caractéristiques de la fondue - ouverture, inclusion et participation - en font une candidate idéale pour l'expansion mondiale et les valeurs universelles qu'elle représente », a déclaré Tang Qingshun, vice-président du présidium de l'Association de la gastronomie chinoise.

Zuo Yongxiang, vice-gouverneur de la province du Sichuan, a reconnu les implications plus larges de l'industrie de la fondue. « La fondue chinoise, célébrée dans le monde entier pour son attrait culturel et social, nécessite un approvisionnement en matières premières multicanal du fait de la diversité de ses saveurs et de ses ingrédients. Ses méthodes de cuisson rapide et ses options de consommation variées facilitent un déploiement industriel rapide », a-t-il déclaré. « C'est pourquoi la collaboration au sein de la chaîne industrielle de la fondue est cruciale, influençant à la fois la croissance économique et le bien-être de la population, et servant de microcosme frappant de la coopération industrielle et de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. »

http://www.china.org.cn/business/2024-11/29/content_117577082.htm