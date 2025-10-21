La formation à l'intelligence artificielle en entreprise à l'ère de la bulle de l'IA : Teamland exhorte les dirigeants à investir dans les talents plutôt que dans la hype

TORONTO, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Teamland a averti aujourd'hui que la « ruée vers l'or » de l'IA est au point mort au sein des entreprises, non pas à cause des outils, mais à cause du niveau de préparation des équipes. Dans une déclaration de principes, l'entreprise met fin au « théâtre de la formation » et exhorte les dirigeants à investir dans des compétences pratiques qui transforment les promesses de l'IA en pratiques quotidiennes.

Teamland’s AI First® corporate training in action, leaders practicing real-world AI workflows to drive measurable adoption.

« Les cadres n'ont pas un problème d'outils, ils ont un problème de comportement », déclare Najeeb Khan, CEO de Teamland. « Les présentations et les journées ponctuelles consacrées à l'IA ne changent pas la façon dont le travail est effectué. Les habitudes, oui. Nos programmes AI First® font passer les équipes de la curiosité à une utilisation confiante et mesurable. »

L'approche de Teamland se concentre sur l'adoption au niveau du flux de travail, en utilisant des cas d'utilisation spécifiques au travail, des représentants pratiques et des résultats mesurables, notamment le gain de temps, la réduction des erreurs et l'augmentation du rendement. Le portefeuille comprend AI First® Fundamentals pour la formation à l'échelle de l'entreprise, Studio pour les laboratoires basés sur les rôles, et Strategy pour l'alignement du leadership, la gouvernance et l'activation du changement.

La déclaration décrit trois actions pour les dirigeants qui veulent obtenir des résultats rapidement :

Traiter l'IA comme un renforcement des capacités et non comme un événement. Lier la formation à des processus réels et à des indicateurs de performance clés. Sécuriser l'utilisation. Utiliser des bacs à sable et adopter des rituels de présentation du travail effectué pour normaliser l'apprentissage. Mesurer l'adoption et non l'assiduité. Suivre l'utilisation du flux de travail, la qualité des résultats et l'impact sur l'entreprise.

« Les entreprises qui opérationnalisent l'IA dès maintenant composeront avec l'apprentissage et l'avantage concurrentiel au cours des 12 prochains mois », ajoute Khan. « Celles qui attendent des politiques parfaites verront des concurrents plus rapides les dépasser. »

Teamland propose des programmes virtuels et sur site en Amérique du Nord et en Europe par l'intermédiaire d'un réseau de formateurs d'entreprise et de spécialistes.

À propos de Teamland

Teamland est un fournisseur mondial de formations et d'ateliers sur l'IA en entreprise, aidant les organisations à rendre l'IA opérationnelle et à améliorer rapidement les compétences de leurs employés. Grâce à ses programmes AI First® (Fundamentals, Studio et Strategy), Teamland propose aux employés des formations pratiques et axées sur les résultats dans le domaine de l'IA, sous forme virtuelle ou en personne, en Amérique du Nord et en Europe. Recevant la confiance des équipes d'Amazon, Disney, Shopify, Google, et Spotify, Teamland a déjà formé 25 000 professionnels dans le monde. L'entreprise dispose de centres de formation à San Francisco, New York, Seattle, Chicago, Los Angeles (États-Unis) ; Londres, Berlin, Paris, Amsterdam, Zurich (Europe) ; et Toronto, Vancouver (Canada), ainsi que dans d'autres régions du monde. Pour en savoir plus : teamland.com/training/ai-first

