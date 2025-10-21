-Form ación corporativa en IA en la era de la burbuja de la IA: Teamland insta a los líderes a invertir en las personas en lugar de en la publicidad exagerada

TORONTO, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Teamland advirtió hoy que la fiebre del oro de la IA se está estancando en las organizaciones, no por las herramientas, sino por la preparación de las personas. En una nueva declaración de posición, la compañía pone fin al "teatro de formación" e insta a los líderes a invertir en capacitación práctica que convierta la promesa de la IA en una práctica diaria.

Teamland’s AI First® corporate training in action, leaders practicing real-world AI workflows to drive measurable adoption.

"Los ejecutivos no tienen un problema de herramientas, sino de comportamiento", afirmó Najeeb Khan, consejero delegado de Teamland. "Las presentaciones y los días puntuales de IA no cambian la forma de trabajar. Los hábitos sí. Nuestros programas AI First® llevan a los equipos de la curiosidad al uso seguro y medible".

El enfoque de Teamland se centra en la adopción a nivel de flujo de trabajo, utilizando casos de uso específicos para cada puesto, representantes prácticos y resultados medibles, como ahorro de tiempo, reducción de errores y mayor productividad. La cartera incluye AI First® Fundamentals para la alfabetización empresarial, Studio para laboratorios basados en roles y Strategy para la alineación del liderazgo, la gobernanza y la facilitación del cambio.

La declaración describe tres acciones para los líderes que buscan resultados rápidos:

Tratar la IA como un desarrollo de capacidades, no como un evento. Vincular la formación con procesos reales e indicadores clave de rendimiento (KPI). Hacer que la práctica sea segura. Utilizar entornos de pruebas y rituales de "muestra tu trabajo" para normalizar el aprendizaje. Medir la adopción, no la asistencia. Realizar un seguimiento del uso del flujo de trabajo, la calidad de los resultados y el impacto en el negocio.

"Las organizaciones que implementen la IA ahora potenciarán el aprendizaje y la ventaja competitiva durante los próximos 12 meses", añadió Khan. "Quienes esperen políticas perfectas verán cómo sus competidores más rápidos las superan".

Teamland ofrece programas virtuales y presenciales en Norteamérica y Europa a través de una red de formadores empresariales y especialistas en la materia.

Acerca de Teamland

Teamland es un proveedor global de formación corporativa en IA y talleres de IA para empresas, que ayuda a las organizaciones a implementar la IA y a capacitar a sus empleados rápidamente. A través de sus programas AI First® (Fundamentals, Studio y Strategy), Teamland ofrece formación práctica en IA orientada a resultados para empleados, tanto en formato virtual como presencial, en Norteamérica y Europa. Con la confianza de equipos de Amazon, Disney, Shopify, Google y Spotify, Teamland ha formado a más de 25.000 profesionales en todo el mundo. Sus centros de distribución incluyen San Francisco, Nueva York, Seattle, Chicago, Los Ángeles (EE.UU.); Londres, Berlín, París, Amsterdam, Zurich (Europa); y Toronto, Vancouver (Canadá), y más globalmente. Más información en teamland.com/training/ai-first

