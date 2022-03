La Formule 1 et Tata Communications annoncent un partenariat stratégique pluriannuel

Tata Communications fournira à la Formule 1 des services réseau managés de bout en bout et internationaux grâce à ses solutions de contribution vidéo, transformant ainsi l'expérience de sport mécanique. Pour ce faire, l'Entreprise facilitera le transfert de plus de 100 flux vidéo, et permettra à plus de 250 canaux audio d'être transmis entre les sites des Grands Prix et le Media & Technology Centre de la F1 au Royaume-Uni, chaque weekend de course, et tout cela en moins de 200 millisecondes. La Formule 1 pourra ainsi assurer des retransmissions à plus de 500 millions de spectateurs dans plus de 180 pays.

Les solutions de connectivité primées et spécialisées de l'Entreprise permettront à la F1 de transformer son processus de production de contenu audiovisuel à l'échelle mondiale, tout en continuant à soutenir l'organisation dans sa quête d'agilité et de durabilité. En effet, suite au lancement du service de retransmission d'événements à distance en 2020, Tata Communications a permis à la F1 de réduire son poids de fret de 34 %.

Stefano Domenicali, président et CEO de la Formule 1 : « Compte tenu de la réussite de nos précédentes collaborations, nous sommes ravis de renouer un partenariat avec Tata Communications. L'entreprise a joué un rôle essentiel dans notre croissance au cours des dix dernières années, et nous avons pleinement confiance en son expertise et sa capacité à répondre à nos besoins vis-à-vis de notre public. Cette confiance est le fruit de nombreuses années de coopération, celle-ci ayant donné lieu à de réelles avancées au niveau des technologies utilisées dans notre sport – sur et hors des pistes. L'offre de connectivité de Tata Communications continue de soutenir les efforts fournis par la F1 afin de gagner en agilité et en durabilité. C'est ainsi qu'en 2020, nous avons lancé un service de production de contenu à distance dans le cadre de notre engagement à atteindre la neutralité carbone en 2030. Nous sommes ravis de pouvoir grandir et traverser ensemble ces incroyables moments. »

« À l'heure où le monde professionnel adopte un modèle tourné vers le numérique, je pense que le milieu du sport dispose également d'une formidable opportunité de tirer parti des nouvelles technologies pour proposer des expériences innovantes et exaltantes aux passionnés de sports mécaniques », déclare Amur S Lakshminarayanan,CEO de Tata Communications. « Et il n'y a pas meilleur vecteur que la Formule 1, qui mélange à merveille vitesse, action et frisson. Nous sommes ravis de renouer avec cette organisation et de soutenir son évolution ! »

Récemment, Tata Communications a été reconnu comme un « Acteur majeur » au sein du rapport IDC MarketScape de 2022 dédié aux fournisseurs mondiaux de réseaux de diffusion de contenu commercial.

L'entreprise continue de développer de nouveaux services numériques destinés au secteur des médias et divertissements, et permettant aux spectateurs de profiter d'expériences immersives et reposant de bout en bout sur des plateformes. Tata Communications a également fait évoluer sa bande passante (ou backbone) dédié aux contenus multimédias à 100G pour soutenir l'innovation dans les domaines de la vidéo, de la production de contenu à distance, etc.

À propos de Formule 1

La course de Formule 1® a démarré en 1950 et continue de s'imposer comme la compétition automobile la plus prestigieuse, et la série annuelle d'évènements sportifs, la plus populaire au monde. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1®, et détient les droits commerciaux exclusifs du Formula One World Championship™ de la FIA. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) attribuée aux actions reflet de Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULE 1, FORMULE 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD

CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques connexes sont des marques de commerce de Formula One Licensing BV, société de Formule 1. Tous droits réservés.

À propos de Tata Communications

Appartenant au Groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM; BSE : 500483) agit comme un catalyseur de l'écosystème qui alimente l'économie numérique en forte croissance dans plus de 190 pays et territoire. La société accompagne la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, une connectivité de nouvelle génération, des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud cloud et des services multimédias. Tata Communications compte 300 des entreprises Fortune 500 et les met en relation à 80 % des géants mondiaux du cloud. Rendez-vous sur www.tatacommunications.com pour en savoir plus.

