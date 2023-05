LA FOURNITURE D'UN SERVICE WI-FI DE QUALITÉ OPÉRATEUR EN QUELQUES MINUTES EST DÉSORMAIS POSSIBLE GRÂCE AU LANCEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME WI-FI CLOUD DE GLOBALREACH TECHNOLOGY

Solution multi-fournisseurs en libre-service pour les fournisseurs de services gérés et les opérateurs à large bande afin de répondre à la demande en matière de Wi-Fi et de réduire les coûts d'exploitation

LONDRES, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle plateforme Wi-Fi basée sur le cloud a été lancée, permettant de fournir des services de portail Wi-Fi personnalisés à grande échelle en quelques minutes, en utilisant le matériel de n'importe quel fournisseur Wi-Fi*. Trusted WiFi par GlobalReach Technology est basé sur la technologie haute performance établie de la société. Il est conçu pour les MSP et les opérateurs à large bande afin de lancer rapidement des services Wi-Fi pour leurs clients. Avec un portail captif personnalisable, un choix de méthodes d'authentification, la capture et l'analyse de données anonymes, l'assistance matérielle et la gestion, la solution peut prendre en charge des milliers de services d'entreprise à partir d'un tableau de bord unique, réduisant ainsi les coûts et les délais de mise sur le marché.

Les études montrent que les lieux équipés d'un réseau Wi-Fi public enregistrent une plus grande fidélité, un temps de séjour plus long et des dépenses plus importantes. Trusted WiFi est une plateforme reproductible et facile à utiliser pour les fournisseurs de services qui souhaitent une connectivité sécurisée, privée et conforme pour les petites organisations indépendantes comme pour les grandes marques multisites telles que les cafés, les magasins, les bureaux, les espaces extérieurs et autres. Elle ne dépend pas de l'infrastructure* et est facile à déployer, afin de fournir rapidement des expériences utilisateur personnalisées et multilingues.

Connu pour fournir une connectivité exceptionnelle à grande échelle dans un large éventail d'environnements opérationnels complexes, GlobalReach a été fondé en 2009 et est certifié conforme à la norme ISO:27001 de l'Institut britannique de normalisation. Sa plateforme de gestion Wi-Fi bien établie peut prendre en charge 5 milliards de connexions par an et les éléments de base ont été simplifiés pour créer Trusted WiFi. Ce dernier étend ses services ISP sans fil existants, déjà utilisés par les principaux opérateurs à large bande, les fournisseurs de services et les marques.

« Nous sommes déjà un fournisseur de confiance pour de nombreux partenaires, les soutenant à grande échelle avec des millions de sessions hebdomadaires dans plus de 45 000 lieux. Trusted WiFi comprend tout ce qui est nécessaire pour concevoir et fournir un service robuste, en utilisant n'importe quelle infrastructure Wi-Fi, en quelques minutes. Tous les services sont visibles et gérés à partir d'une seule plateforme et le fournisseur de services est propriétaire des analyses », déclare Sara Lupori, directrice des produits.

Il sera disponible auprès des partenaires de GlobalReach qui fournissent des services d'infrastructure sans fil.

Trusted WiFi comprend :

Portail captif

· Choix de méthodes d'authentification préconfigurées

· Choix de conceptions réactives et personnalisables

· Personnalisable en 9 langues principales

· Filtrage du contenu en option

*Support matériel initial[1]

· Nomadix Gateways

· Ruckus Networks

· Cisco Meraki

· Cambium Networks

Gestion

· Configuration

· Tableau de bord de suivi

· Exportation de données

[1] Davantage de fournisseurs de matériel doivent être documentés.

Contact :

Kate Cleevely

[email protected]

+44(0)7754 920043

SOURCE GlobalReach Technology