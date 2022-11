La France repasse derriÈre l'Italie et l'Espagne dans le classement mondial des compÉtences en anglais EF EPI

Le niveau d'anglais dans le monde rÉvÉlÉ par une enquÊte sur deux millions d'adultes

PARIS, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF), organisme de séjours linguistiques, a publié aujourd'hui les résultats 2022 de l'EF EPI, la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais. L'EPI (English Proficiency Index) est un indice de maîtrise de l'anglais qui analyse les données de 2,1 millions de locuteurs non-natifs dans 111 pays et régions du monde. Les Pays-Bas ont conservé la première place, Singapour a bondi à la deuxième position, tandis que la France redescend à la 34ème place derrière l'Italie et l'Espagne.

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries and regions by English skills.



Kate Bell, auteure de l'EF EPI : "L'indice de cette année reflète l'impact de la pandémie. On constate un déclin inquiétant de la maîtrise de l'anglais chez les jeunes et une maîtrise étonnamment élevée en dehors des grandes villes. Ce dernier point pourra intéresser les entreprises qui permettent le travail à distance : elles y retrouveront là un vivier de talents. Ce rapport raconte également l'histoire de pays qui ont fait des progrès remarquables et d'autres qui ont régressé de manière consternante."

L'EF EPI est basé sur les scores du test d'anglais EF SET, test d'anglais gratuit créé par des experts et utilisé par les gouvernements, les entreprises et les écoles ainsi que par des millions de personnes.

En synthèse :

- En fonction de l'âge : amélioration chez les plus de 25 ans, les plus de 40 ans étant ceux qui ont le plus progressé. Les compétences chez les 21-25 ans restent inchangées, mais on constate une perte choquante de 50 points d'index depuis 2020 pour les 18-20 ans.

- En fonction du sexe : l'écart entre les sexes s'est creusé ; les compétences en anglais des hommes continuant à dépasser celles des femmes. Cette situation semble être due à des systèmes éducatifs biaisés ou à un accès inégal à l'éducation.

- En France : La France, mais également l'Espagne et l'Italie, trois des plus grandes économies du continent, sont toujours à la traîne par rapport à leurs voisins et possèdent une maîtrise moyenne de l'anglais.

- Sur le continent européen : les pays qui avaient une maîtrise moindre de l'anglais rattrapent leur retard ; les pays en dehors de l'UE (Turquie, Russie, etc.) participent à l'essor continu de la région. L'Europe est la seule région où les jeunes adultes n'ont pas perdu de terrain.

- En Amérique centrale et Amérique du Sud : amélioration remarquable mais ces deux régions présentent la plus grande différence liée à l'âge au monde : les scores des 18-20 ans diminuant considérablement depuis 2020.

Retrouvez le rapport EF EPI complet ici.

EF Education First propose des programmes d'immersion culturelle par le biais de séjours linguistiques, de voyages, d'échanges culturels et de programmes académiques dans plus de 100 pays. Fondée en Suède en 1965, la mission d'EF est d'ouvrir au monde par l'éducation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944041/EF_English_Proficiency_Index_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1021478/EF_Education_First_Logo.jpg

SOURCE EF Education First (EF)