Nederland, Singapore, en Oostenrijk Top EF's Global English Proficiency Index

Wereldwijde Engelse Trends Onthuld na Onderzoek onder Meer Dan Twee Miljoen Volwassenen

ZURICH, 15 november 2022 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF) heeft vandaag de 2022-editie van de de EF English Proficiency Index (EF EPI) vrijgegeven, waarbij gegevens zijn geanalyseerd van 2,1 miljoen niet-Engelstaligen in 111 landen en regio's. Nederland behield de eerste plaats, terwijl Singapore naar de tweede plaats steeg en opnieuw in de top drie terecht kwam sinds 2018, het eerste ASEAN-land dat dit deed.

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries and regions by English skills.

"De index van dit jaar weerspiegelt de impact van de pandemie - van een zorgwekkende afname van de Engelse taalvaardigheid onder jongeren, tot een onverwacht hoge taalvaardigheid buiten de grote steden, wat gevolgen heeft voor het thuiswerken", zegt Kate Bell, auteur van EF EPI. "Het rapport volgt verhalen over opmerkelijke vooruitgang en ontmoedigende tegenslagen."

De EF EPI is gebaseerd op scores van de EF Standard English Test (EF SET), die wordt gebruikt door overheden, bedrijven en scholen om miljoenen personen op grote schaal te testen.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

De Engelse taalvaardigheid is verbeterd voor volwassenen boven de 25, met de 40-plussers die de grootste groei hebben doorgemaakt. De taalvaardigheid onder de volwassenen van 21-25 jaar bleef onveranderd, maar daalde voor de 18-20-jarigen met 50 punten sinds 2020.

In Europa zijn laaggeschoolde groepen bezig hun achterstand in te halen, waarbij grote landen grenzend aan de Europese Unie, de aanhoudende groei binnen die regio stimuleren. Europa is de enige regio waar het taalniveau van jongvolwassenen niet is gedaald.

Centraal- en Zuid-Amerika blijven opmerkelijk verbeteren; maar hebben het grootste leeftijdsgerelateerde scoreverschil ter wereld, waarbij de scores voor de 18-20-jarigen sinds 2020 aanzienlijk zijn gedaald.

Het regionaal gemiddelde in Azië daalde licht, mede vanwege de resultaten die zichtbaar waren in de Filippijnen en China . Desalniettemin, de meeste onderzochte landen verbeterden hun score enigszins, waarbij er drie een hogere vaardigheidsklasse behaalden.

. Desalniettemin, de meeste onderzochte landen verbeterden hun score enigszins, waarbij er drie een hogere vaardigheidsklasse behaalden. Dit jaar is de genderkloof groter geworden, waarbij de Engelse taalvaardigheid van mannen die van de vrouwen blijft overtreffen. Dit lijkt door oude onderwijssystemen en kansenongelijkheid in het onderwijs te komen.

Grote steden zijn niet altijd het beste in Engels. Van de 500+ steden die werden gemeten, scoorden 130 steden gelijk aan de rest van de steden in de regio. Een andere groep van 130 steden scoorde slechter dan de rest. Dit heeft gevolgen voor de werving van personeel, vooral nu het thuiswerken toeneemt.

500+ steden die werden gemeten, scoorden 130 steden gelijk aan de rest van de steden in de regio. Een andere groep van 130 steden scoorde slechter dan de rest. Dit heeft gevolgen voor de werving van personeel, vooral nu het thuiswerken toeneemt. De Engelse taalvaardigheid in Afrika en het Midden-Oosten is stabiel. De resultaten onder de verschillende leeftijdsgroepen in het Midden-Oosten, zijn al enkele eeuwen lang opvallend laag. Ondanks dat, wordt het verschil in taalniveau tussen mannen en vrouwen kleiner, wat een positieve ontwikkeling is. In Afrika varieert de taalvaardigheid onder de verschillende leeftijdscategorieën en geslachten enorm. Van alle plekken ter wereld, lopen de verschillen hier het meest uiteen.

Het EF EPI-rapport is beschikbaar om te download en.

EF Education First biedt culturele uitwisseling en onderwijs aan door middel van taal, reizen en academische programma's in meer dan 100 landen. EF, opgericht in Zweden in 1965, heeft de missie om de wereld te openen door middel van onderwijs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944041/EF_English_Proficiency_Index_2022.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1021478/EF_Education_First_Logo.jpg

SOURCE EF Education First (EF)