La Fundación Conrad Prebys anuncia la iniciativa bianual SHARE de $10 millones para mejorar la atención médica en comunidades desatendidas

Esta es la primera iniciativa abierta presentada conforme al nuevo enfoque comunitario de entrega de subvenciones de la fundación

SAN DIEGO, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los resultados de salud son sumamente desiguales en San Diego, y las comunidades históricamente marginadas y excluidas siguen asumiendo la carga de esta desigualdad. De manera específica, los resultados de salud en San Diego están fuertemente correlacionados con el ingreso, la identidad racial y la ubicación geográfica.

Las personas con un nivel socioeconómico bajo tienen más del doble de probabilidades de padecer una afección o enfermedad (de aguda a crónica) que las personas con un nivel socioeconómico alto. 1

Las poblaciones de afroamericanos, indígenas norteamericanos y nativos de Alaska (AIAN) tienen las tasas más altas de discapacidad. 2

(AIAN) tienen las tasas más altas de discapacidad. Más que cualquier otra raza, los residentes hispanos del condado de San Diego no tienen un lugar al que habitualmente puedan ir cuando están enfermos o necesitan consejos de salud. 3

no tienen un lugar al que habitualmente puedan ir cuando están enfermos o necesitan consejos de salud. El condado de San Diego oculta un acceso claramente desigual a la atención basada en la ubicación. Los residentes de El Cajon tienen una proporción entre médicos y pacientes de 3,830:1, una cifra que es 10 veces mayor que la de un residente de La Jolla (375:1).4

Para ayudar a enfrentar este desafío, la Fundación Conrad Prebys presenta una iniciativa de $10 millones para fortalecer el acceso a la salud, los recursos y la excelencia (Strengthening Health Access, Resources, and Excellence, SHARE), que ofrecerá subvenciones sin restricciones de hasta $250,000 al año a las clínicas que prestan servicios efectivos a las comunidades que necesitan mejores servicios de salud, especialmente a los residentes indígenas, inmigrantes y fronterizos. Esta es la primera iniciativa presentada por la Fundación conforme a su nuevo enfoque comunitario.

El objetivo de la iniciativa SHARE es garantizar que las poblaciones desatendidas tengan acceso a atención médica de excelencia y culturalmente competente en sus propias comunidades. Los beneficiarios de las subvenciones podrán utilizar los fondos de la manera que consideren que serán más eficaces para sus organizaciones y para las comunidades a las que prestan servicios.

"San Diego es conocido, con justa razón, por sus excelentes instalaciones médicas, pero la salud de demasiados de nuestros vecinos sigue viéndose perjudicada por la falta de acceso a la atención médica de calidad que merecen, incluida la atención que responde a las necesidades de sus culturas y comunidades", señaló Grant Oliphant, director ejecutivo de la Fundación Conrad Prebys. "Con la iniciativa SHARE, nuestro objetivo es ampliar el alcance de excelentes clínicas comunitarias y la atención que prestan a las comunidades que más las necesitan".

"La iniciativa SHARE ayudará a los proveedores médicos que están profundamente conectados con su comunidad a determinar el mejor uso de los fondos para ampliar el acceso a una atención de calidad", señaló Kaberi Banerjee Murthy, directora de impacto de la Fundación Conrad Prebys. "Confiamos en la sabiduría de las clínicas comunitarias para tomar las mejores decisiones a fin de satisfacer las necesidades de las personas a las que prestan servicios. La intención aquí es ayudar a estos proveedores locales a contratar o aumentar personal, atender durante más horas, invertir en infraestructura interna y establecer servicios móviles o alianzas para aumentar el acceso y la calidad de los servicios".

Quién debe postularse

La iniciativa otorgará subvenciones sin restricciones a los siguientes tipos de organizaciones, a las que invitamos a postularse:

Centros de salud comunitarios u otros centros de salud certificados por el gobierno federal

Organizaciones que funcionan de manera similar a los centros de salud certificados por el gobierno federal

Clínicas de salud rurales

Clínicas de salud para migrantes

Clínicas gratuitas que ofrecen atención primaria u otros servicios auxiliares relacionados con la atención médica en el condado de San Diego

Cómo postularse

La Fundación ha creado un proceso de solicitud que es fácil de entender y que puede completarse rápidamente. La solicitud tiene 12 preguntas, tres en el cuestionario de elegibilidad y nueve en la carta de interés. Completar la solicitud debería tomar menos de 20 minutos. Los postulantes potenciales pueden completar la solicitud aquí.

Para obtener más información sobre la iniciativa COMPARTIR, visite: www.prebysfdn.org/shareinitiative

Acerca de la Fundación Conrad Prebys

La Fundación Conrad Prebys es la fundación privada más grande del condado de San Diego y trabaja para crear un futuro inclusivo, equitativo y dinámico para todos los sandieguinos. La Fundación promueve la excelencia y la oportunidad compartida a través de inversiones en instituciones, ideas y personas pioneras para garantizar que más sandieguinos tengan seguridad económica, estén sanos, empoderados, animados y conectados, y que las instituciones y sistemas que prestan servicios a la región puedan ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades. La TCPF invierte en cuatro áreas programáticas: artes visuales y escénicas, investigación médica, atención médica y éxito de los jóvenes, y presta atención al impacto de su trabajo en el clima, el papel de la región como región fronteriza y una democracia sólida. Para obtener más información, visite www.prebysfdn.org/shareinitiative.

Referencias:

1 Community Health Statistics Unit (CHSU). (2021). Racial Equity Dashboards - San Diego County. Tableau Software. https://public.tableau.com/app/profile/chsu/viz/RacialEquityDashboardsSanDiegoCounty/HomePage

2 Community Health Statistics Unit (CHSU). (2021). Racial Equity Dashboards - San Diego County. Tableau Software.

3 County of San Diego Health and Human Services Agency. (2021). Racial Equity Framework and Outcomes Brief, Data Guide (FINAL). https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/CHS/Racial%20Equity%20Framework%20and%20Outcomes%20Brief%2C%20Data%20Guide%20FINAL.pdf

4 California Health Care Foundation. (2021). Regional market almanac 2020: San Diego [PDF]. Extraído de https://www.chcf.org/wp-content/uploads/2021/02/RegionalMarketAlmanac2020SanDiego.pdf

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2066713/The_Conrad_Prebys_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Conrad Prebys Foundation

SOURCE The Conrad Prebys Foundation