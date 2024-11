La Fundación Nacional de Salud Hispana (NHHF) Organiza Galas de Becas para Honrar a Líderes y Estudiantes que Promueven la Equidad en Salud

LOS ÁNGELES, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación Nacional de Salud Hispana (NHHF, por sus siglas en inglés) se enorgullece en anunciar la entrega de 18 nuevas becas, con el apoyo de la United Health Foundation (de hasta $20,000), a estudiantes de posgrado del oeste de los Estados Unidos en su camino para convertirse en médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos y asistentes médicos en nuestras comunidades.

"Estamos profundamente agradecidos con nuestros líderes y patrocinadores, cuyo apoyo fortalece el camino hacia un sector de salud más diverso y equitativo", expresó la Dra. Elena Ríos, presidenta de NHHF.

La Gala de Entrega de Premios en California se llevará a cabo el 22 de noviembre, de 6:30 a 10:30 p.m. hora del Pacífico, en Hotel Biltmore Los Ángeles, California.

La Fundación Nacional de Salud Hispana agradece a los siguientes líderes de salud por su trabajo en transformar programas gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones del sector privado y comunidades locales para aumentar el acceso a la atención médica. Los homenajeados por el Liderazgo en Salud Hispana de California incluyen: El Honorable Xavier Becerra, Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.; La Honorable Congresista Nanette Barragán; Annette M. Walker, MHA (Presidenta de City of Hope Orange County); Carolyn C. Meltzer, MD (Decana de la Escuela de Medicina Keck de USC); Althea Alexander (In Memoriam, Subdecana Inaugural de Diversidad e Inclusión en la Escuela de Medicina Keck de USC); Michael J. Stamos, MD (Decano de la Escuela de Medicina de UCI); John L. Dalrymple, MD (Decano de la Escuela de Medicina Bernard J. Tyson de Kaiser Permanente); y James E. Cruz, MD (Presidente de Latinx Physicians of CA).

Con inmensa gratitud, NHHF agradece a todos nuestros patrocinadores de la gala de becas en diversos sectores por su generosidad y dedicación a apoyar nuestra misión de empoderar y diversificar a la próxima generación de profesionales de la salud. Patrocinadores Platino: United Health Foundation. Patrocinadores Oro: Health Net/ Centene Corporation.

Es un gran placer para la Fundación Nacional de Salud Hispana anunciar a los siguientes recipientes de becas 2024 para el Oeste de los Estados Unidos:

Laura Solano

David Geffen School of Medicine at UCLA

Avril Stulginski

University of California Irvine School of Medicine

Karen Gonzales

Keck School of Medicine of University of Southern California

Michelle Galicia

Charles R Drew University of Medicine and Science Medical School

Alejandra Sataray-Rodriguez

University of Nevada Reno School of Medicine

Alfredo Palacios

John Sealy School of Medicine at University of Texas Medical Branch at Galveston

Katya Vera

Stanford University School of Medicine

Diego Garcia

University of Arizona College of Medicine

Angel Arellano

University of the Pacific -School of Health Science, Physician Assistant Program

Carolina Vargas

John Sealy School of Medicine at University of Texas at Galveston, Physician Assistant Program

Jackie Raygoza

Loma Linda University School of Nursing

Cesar Robles-Martinez

University of California, Irvine- Sue & Bill Gross School of Nursing

Breanna Moreno

Western University of Health Sciences, College of Dental Medicine

Areicy Aguilar

Pacific University School of Dental Studies

Selene Velasco

Keck Graduate Institute, School of Pharmacy and Health Sciences

Juan Vasquez

University of Texas at El Paso School of Pharmacy

Pamela Flores

University of Texas at El Paso School of Pharmacy

Andre Iris

Robbins College of Health and Human Services

