La Fundación Nacional del Riñón, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Sociedad Estadounidense de Nefrología relanzan campaña nacional sobre riesgo renal

¿Formas parte del 33%?

NUEVA YORK, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón, NKF) une fuerzas con el U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS), la American Society of Nephrology (Sociedad Estadounidense de Nefrología, ASN) y el actor, activista y emprendedor Wilmer Valderrama para llegar a uno de cada tres adultos estadounidenses en riesgo de padecer enfermedad renal. "¿Formas parte del 33%?" ("Are You the 33%?") es una campaña nacional de concientización pública que se lanza hoy, en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana. La campaña, que se lanzó originalmente en marzo de 2020, fue suspendida por la pandemia nacional y se llevará a cabo hasta marzo de 2021.