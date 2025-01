La Fundación The Home Depot aumenta a $3 millones el compromiso de ayuda por los incendios forestales en el sur de California

ATLANTA, 18 de enero de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación The Home Depot destinará $2 millones adicionales para apoyar los esfuerzos humanitarios inmediatos y de ayuda en respuesta a catástrofes, así como la recuperación a largo plazo a las comunidades del sur de California afectadas por los recientes incendios forestales, lo que aumentará su inversión inicial a $3 millones después de que nuevas conversaciones con socios sin fines de lucro sobre el terreno revelaran el alcance de los daños mientras comienzan los esfuerzos de reconstrucción.

El compromiso de $3 millones de la Fundación The Home Depot incluye:

La suma de $2 millones a organizaciones sin fines de lucro asociadas en la respuesta ante catástrofes, como Team Rubicon, World Central Kitchen y Convoy of Hope, entre otras, para apoyar las necesidades inmediatas de socorro, así como los esfuerzos de recuperación a largo plazo.

"La reconstrucción exigirá trabajadores calificados de construcción, un sector que ya carece de personal suficiente", afirmó Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Es importante que abordemos las necesidades inmediatas de las comunidades, al tiempo que nos aseguramos de que están equipadas para reconstruir decenas de miles de estructuras para muchos de los asociados y clientes de The Home Depot afectados por los incendios".

Desde que los incendios comenzaron a propagarse a principios de mes, los comercios han donado agua, mascarillas y otros suministros esenciales a organizaciones locales sin fines de lucro y a personas necesitadas. Team Rubicon, socio nacional de la Fundación y organización humanitaria dirigida por veteranos, ha estado utilizando la tienda The Home Depot de Simi Valley como punto de reunión para desplegar cientos de voluntarios y recursos en la comunidad de Oak Park, que formaba parte de la zona de evacuación obligatoria. Team Rubicon también está ayudando a los supervivientes de toda la zona de Los Ángeles con material educativo y suministros muy necesarios.

"Tenemos miles de voluntarios, que crecen día a día, en el área metropolitana de Los Ángeles", afirmó Art delaCruz, director general de Team Rubicon. "Gracias a la inversión inicial de la Fundación The Home Depot en nuestra organización en 2012 y a su apoyo continuo a Team Rubicon, esa fuerza de voluntarios ha crecido exponencialmente y podemos ofrecer más servicios de ayuda y recuperación en desastres naturales como este".

El fondo de ayuda a los empleados de The Home Depot, The Homer Fund, también ha activado su programa de subvenciones de emergencia para garantizar que los asociados que han perdido sus hogares o están sometidos a evacuaciones obligatorias tengan acceso a una vivienda segura, ropa, alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot, organización sin fines de lucro apoyada por The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y formar a profesionales calificados para suplir la carencia de mano de obra. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $550 millones en causas para veteranos y ha mejorado más de 65,000 viviendas e instalaciones para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter (X) @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de Path to Pro

Actualmente, en Estados Unidos hay más de 400,000 puestos de trabajo vacantes en el sector de la construcción, cifra que no deja de crecer. Mediante el Programa Path to Pro, la Fundación The Home Depot ofrece oportunidades de formación gratuita y becas para iniciar a los jóvenes, las comunidades desfavorecidas y los militares que se separan del servicio en carreras de plomería, carpintería, electricidad y calefacción, ventilación y aire acondicionado. Además, The Home Depot pone en contacto a profesionales calificados con ofertas de empleo en la construcción y ofrece clases virtuales gratuitas sobre carreras profesionales. Para más información, visite PathtoPro.com.

