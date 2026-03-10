La Fundación The Home Depot ayuda a revitalizar la "clase de taller" con subvenciones nacionales

La iniciativa Path to Pro ayudará a financiar actualizaciones críticas de equipos para programas de oficios especializados mientras el sector de la construcción afronta obstáculos laborales y de asequibilidad

Datos relevantes

$1 millón: inversión de 2026 en subvenciones educativas nacionales del programa Path to Pro para escuelas y organizaciones sin fines de lucro para impulsar la capacitación en oficios

inversión de 2026 en subvenciones educativas nacionales del programa Path to Pro para escuelas y organizaciones sin fines de lucro para impulsar la capacitación en oficios $10,000 : monto máximo de la subvención por escuela u organización sin fines de lucro

: monto máximo de la subvención por escuela u organización sin fines de lucro 41% : proporción de trabajadores actuales de la construcción que se jubilará en 2031

: proporción de trabajadores actuales de la construcción que se jubilará en 2031 300,000 : puestos de trabajo vacantes en el sector de la construcción, en la actualidad

: puestos de trabajo vacantes en el sector de la construcción, en la actualidad 4.1 millones : cantidad prevista de empleos de construcción necesarios durante la próxima década

: cantidad prevista de empleos de construcción necesarios durante la próxima década Aproximadamente 600,000 : cantidad de personas introducidas a oficios especializados mediante el programa Path to Pro de la Fundación

: cantidad de personas introducidas a oficios especializados mediante el programa Path to Pro de la Fundación Más de 70,000: participantes certificados para carreras en oficios mediante los socios sin fines de lucro de la Fundación

ATLANTA, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dado que el sector de servicios especializados experimentará la jubilación masiva de trabajadores durante la próxima década, la Fundación The Home Depot ofrece financiamiento para ayudar a las escuelas y organizaciones de formación en oficios especializados a realizar las mejoras físicas que necesitan para atraer y retener a la próxima generación de trabajadores cualificados. La Fundación ahora está aceptando solicitudes de programas elegibles para las subvenciones educativas Path to Pro en comunidades de todo el país. Esta inversión inicial de $1 millón impulsa actualizaciones críticas de herramientas y recursos para las "clases de taller", lo que les permite a los estudiantes unirse a la futura fuerza laboral de la construcción.

La ampliación del programa de subvenciones a los 50 estados se basa en el programa piloto del año pasado en el sur de California, que financió programas de capacitación para apoyar los esfuerzos de reconstrucción en el área tras los devastadores incendios forestales.

"Hace veinte años, las "clases de taller" fueron prácticamente eliminadas en favor de la tradicional carrera universitaria de cuatro años", afirmó Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "En la actualidad, estos programas están experimentando un resurgimiento a medida que los estudiantes buscan caminos de alta demanda y libres de deudas hacia la estabilidad financiera y la continuidad laboral. Nuestra inversión tiene como objetivo ayudar a capacitar a los estudiantes para que, a futuro, se conviertan en sus propios jefes y, al mismo tiempo, construir una sólida base de profesionales capacitados para los años venideros".

Subvenciones educativas de Path to Pro: detalles de solicitud y elegibilidad

Parte de la iniciativa Path to Pro de $50 millones de la Fundación The Home Depot para ayudar a reducir la escasez de mano de obra calificada en construcción, el programa de subvenciones educativas está abierto a escuelas K-12 acreditadas, colegios comunitarios y técnicos y organizaciones sin fines de lucro con programas existentes de oficios calificados en construcción.

Se invita a las organizaciones elegibles a solicitar subvenciones de hasta $10,000 para modernizar espacios de capacitación o comprar herramientas y equipos para mejorar sus ofertas de capacitación y certificación en oficios de construcción especializados. Las solicitudes se evaluarán y seleccionarán para subvenciones de forma continua.

Impactos de la escasez de mano de obra calificada

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, Estados Unidos enfrenta actualmente un estimado de 300,000 vacantes de empleos en el sector de la construcción, una escasez de mano de obra que se espera que aumente a más de 4.1 millones durante la próxima década a medida que el 41% de los trabajadores se acerca a la jubilación. Este "obstáculo" laboral es especialmente alarmante para el sector de la vivienda, que ya enfrenta una doble crisis de oferta y asequibilidad. Según un estudio del Home Builders Institute (HBI) y la Universidad de Denver, este déficit de mano de obra podría costar $10,800 millones al sector de construcción de viviendas, debido al mayor tiempo que demanda la construcción y a la pérdida de producción de viviendas unifamiliares. La escasez de viviendas se ve agravada debido a que más de la mitad de las viviendas existentes en el país tienen al menos 40 años, lo que requerirá trabajadores calificados para ayudar con el mantenimiento y las reparaciones.

Una nueva investigación de la Fundación The Home Depot y Morning Consult concluyó que estas carencias también obstaculizan la resiliencia de la comunidad luego de catástrofes naturales. El 60% de los contratistas profesionales que trabajan en proyectos relacionados con catástrofes informan desafíos para contratar mano de obra calificada, y más de la mitad de los estadounidenses que reconstruyen después de una catástrofe dicen que el proceso ha llevado más tiempo de lo esperado.

Apoyando las trayectorias profesionales en la construcción mediante Path to Pro

El programa Path to Pro de la Fundación The Home Depot puede ayudar a quienes estén interesados en carreras profesionales en cada paso de su experiencia, desde despertar el interés inicial hasta cambiar de carrera e incluso construir un negocio lucrativo.

Si bien muchas de las alianzas estratégicas de la Fundación se centran en estudiantes jóvenes y en quienes inician su formación postsecundaria, estas iniciativas también son para miembros militares fuera de servicio y veteranos que aspiran a ser empresarios. Desde 2018, el programa ha introducido a casi 600,000 niños, adolescentes y adultos a carreras en el sector de la construcción y ha certificado a más de 70.000 participantes.

Asimismo, junto con las iniciativas de formación especializada de la Fundación, The Hope Depot ofrece el programa gratuito en línea Skills Program y la red Path to Pro Network, que ahora cuenta con una base de datos de más de 65,000 candidatos que buscan empleo en oficios calificados.

Para obtener más información sobre cómo las escuelas y organizaciones pueden solicitar una subvención, visite aquí.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot, organización sin fines de lucro apoyada por The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales y formar a profesionales calificados para cubrir la escasez de mano de obra. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $650 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado más de 70,000 hogares y centros para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter (X) @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de Path to Pro

En la actualidad, en Estados Unidos hay más de 300,000 puestos de trabajo vacantes en el sector de la construcción, cifra que no deja de aumentar. Mediante el programa Path to Pro, la Fundación The Home Depot trabaja con organizaciones sin fines de lucro para apoyar oportunidades de formación gratuita y becas para iniciar a jóvenes, comunidades desfavorecidas y militares fuera servicio en carreras de plomería, carpintería, electricidad y calefacción, ventilación y aire acondicionado. Además, The Home Depot pone en contacto a profesionales calificados con ofertas de empleo en la construcción y ofrece clases virtuales gratuitas sobre carreras profesionales. Para más información, visite PathtoPro.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation