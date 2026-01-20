Una nueva investigación identifica la escasez de mano de obra calificada en el sector de la construcción como un obstáculo importante para la reconstrucción tras un desastre

ATLANTA, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un año después de los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, una nueva investigación publicada hoy por The Home Depot Foundation y Morning Consult destaca la tensión creciente en la recuperación tras los desastres: incluso cuando se dispone de financiación, a menudo no se cuenta con mano de obra calificada. Según la encuesta, casi 60% de los estadounidenses no confía plenamente en la capacidad de su comunidad de reconstruirse con rapidez y los contratistas profesionales (Pros) que han trabajado en proyectos de recuperación tras desastres citan la ayuda calificada como su mayor necesidad para apoyar este trabajo.

Con 40% de la mano de obra actual del sector de la construcción a punto de jubilarse para 2031, la investigación destaca cómo la disminución de la reserva de talentos genera un retraso económico en las regiones afectadas por desastres y subraya la necesidad de iniciativas como el programa Path to Pro de la Fundación, que ofrece vías accesibles a quienes desean desarrollar una carrera en oficios de la construcción.

Las principales conclusiones de la encuesta son las siguientes:

Aproximadamente un tercio de los adultos (36%) afirma que sus comunidades se han visto afectadas por un desastre natural en los últimos cinco años.

De aquellas que están en proceso de reconstrucción tras un desastre, más de la mitad (52%) cree que la recuperación ha llevado más tiempo del esperado.

78% de los residentes de regiones recientemente afectadas por desastres, como Los Ángeles, Texas, Carolina del Norte, Tampa, Florida, Ohio y Kentucky, señalaron dificultades en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción a largo plazo.

Los resultados son confirmados por el sector: mientras que más de la mitad de los contratistas profesionales (Pros) encuestados afirmaron haber tenido dificultades para contratar mano de obra calificada, esta cifra aumenta a 60% en el caso de quienes han trabajado en proyectos de recuperación tras desastres.

"Estamos observando una clara tendencia que indica que las comunidades afectadas por desastres están experimentando retrasos en la recuperación a largo plazo y en el proceso de reconstrucción, siendo la falta de mano de obra disponible uno de los principales problemas", afirmó Erin Izen, directora ejecutiva de la The Home Depot Foundation. "Nuestro programa Path to Pro contribuirá a garantizar la disponibilidad de mano de obra para satisfacer la demanda cuando una comunidad esté reconstruyendo lo que ha perdido".

Para ayudar a abordar este desafío a nivel nacional, The Home Depot Foundation está impulsando sus iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral Path to Pro. Algunos ejemplos son:

En 2026, el programa Path to Pro Education Grants, implementado para apoyar la reconstrucción tras los incendios forestales en el sur de California, se ampliará a los 50 estados para que los programas de capacitación profesional en el sector de la construcción de todo el país, incluidos los de escuelas K-12, colegios comunitarios y técnicos, y organizaciones sin fines de lucro, puedan adquirir equipos y herramientas o remodelar espacios de capacitación para estudiantes que desean seguir carreras en oficios calificados.

Como parte de los $3 millones comprometidos en 2025 para la recuperación de los incendios forestales en el sur de California, la Fundación sigue ofreciendo becas Path to Pro a estudiantes de la región, en colaboración con SkillPointe Foundation. Estas becas otorgan $2,500 a estudiantes que se encuentren a menos de 60 millas de Los Ángeles y que estén cursando estudios superiores en el ámbito de la construcción. Hasta ahora, se han otorgado más de 70 becas, además de las cientos de becas otorgadas a estudiantes a través del programa nacional de becas que lleva a cabo la Fundación.

A través de una alianza de $1 millón con Team Rubicon, la Fundación está apoyando un programa piloto de desarrollo de la fuerza laboral que proporciona a veteranos y otros voluntarios credenciales PACT del Home Builders Institute (HBI), reconocidas en el sector, creando un cuerpo móvil de voluntarios calificados listos para reconstruir viviendas en zonas de desastre.

"Como organización centrada en la resiliencia de la comunidad antes, durante y después de los desastres, Team Rubicon siente el impacto de la creciente brecha en la mano de obra calificada", señaló Danica Deming, vicepresidenta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Team Rubicon. "Invertir en capacitación profesional junto con socios como la The Home Depot Foundation es esencial para construir comunidades sólidas y viviendas resistentes a las tormentas".

El programa Path to Pro de The Home Depot Foundation se lanzó en 2018 con un compromiso de $50 millones para capacitar a la próxima generación de trabajadores calificados y hacer frente a la creciente escasez de mano de obra en Estados Unidos. A través de sus asociaciones nacionales sin ánimo de lucro, Path to Pro ofrece amplios programas de certificación gratuitos, iniciativas de participación juvenil y, en el ámbito empresarial, capacitación básica y apoyo para encontrar trabajo en el sector de la construcción a través de la red gratuita Path to Pro Network. Conozca más detalles sobre el programa aquí.

La encuesta en línea a 6,348 adultos estadounidenses fue realizada por Morning Consult en representación de The Home Depot Foundation entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, una organización sin ánimo de lucro respaldada por The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar los hogares y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a profesionales calificados para cubrir la escasez de mano de obra. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $650 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado más de 70,000 hogares y centros para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la capacitación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en X @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

