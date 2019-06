La Fundación The Home Depot compromete $250,000 en respuesta a los daños causados por los tornados y las inundaciones

ATLANTA, 4 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras una cifra récord de tornados e inundaciones continúan afectando el Medio Oeste y los estados vecinos, The Home Depot® y la Fundación The Home Depot (The Home Depot Foundation) se han comprometido a apoyar las labores de limpieza y asistencia, lo cual incluye un compromiso financiero de hasta $250,000 por parte de la Fundación The Home Depot.

La Fundación The Home Depot está trabajando con socios sin fines de lucro como Team Rubicon, Convoy of Hope, Operation Blessing, All Hands and Hearts y ToolBank Disaster Service.

Las tiendas de Home Depot, junto con la Fundación The Home Depot, han enviado provisiones de emergencia de agua y suministros para la limpieza posterior a las tormentas a Kansas City, Kansas, y Jefferson City, Missouri, a la vez que ha activado almacenes para la distribución de suministros adicionales en Tulsa, Oklahoma, y Dayton, Ohio, en alianza con Convoy of Hope. Hasta la fecha, la empresa ha enviado más de 100 camiones cargados de productos esenciales para ayudar en las labores de limpieza de las comunidades afectadas.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sido afectadas por estas severas tormentas", declaró Shannon Gerber, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Continuaremos trabajando de cerca con nuestros socios sin fines de lucro para evaluar las necesidades de las comunidades afectadas. Además del apoyo financiero, nuestros voluntarios de entre los asociados de Team Depot continuarán trabajando codo a codo con estas organizaciones para ofrecer apoyo".

Además, el programa de asistencia a empleados de The Home Depot, The Homer Fund, se dedica activamente a tramitar donaciones para aquellos asociados que han sido afectados por los tornados y las inundaciones.

Al margen de estos desastres, la Fundación The Home Depot continúa apoyando iniciativas de reconstrucción a largo plazo en respuesta a los huracanes que han afectado a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y a los daños provocados por los incendios forestales en California.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot (The Home Depot Foundation) se dedica a mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos de guerra de Estados Unidos, a capacitar a trabajadores calificados de oficios para satisfacer las carencias de la fuerza laboral y a apoyar a las comunidades que han sufrido el efecto de desastres naturales. Desde 2011, la fundación ha invertido más de $300 millones en causas relacionadas con los veteranos de guerra y ha mejorado más de 43,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4,200 ciudades. En 2018, la fundación comprometió $250 millones adicionales a causas relacionadas con los veteranos, con lo cual el total comprometido ascenderá a $500 millones para 2025.

Para conocer más sobre la Fundación The Home Depot y ver al equipo Depot en acción, visite thd.co/community y síganos en Twitter e Instagram en la cuenta @teamdepot y en Facebook en facebook.com/teamdepot.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena de tiendas mundial especializada en las mejoras del hogar, con 2,291 tiendas en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas de $108.2 mil millones y ganancias de $11.1 mil millones. La empresa emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) e integran el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

