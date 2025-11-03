The Home Depot y The Home Depot Foundation destinan $1 millón a los esfuerzos de ayuda por el huracán Melissa

ATLANTA, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot y la Fundación The Home Depot destinan $1 millón en donaciones de productos, subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de ayuda para brindar alivio inmediato y apoyo para la recuperación a largo plazo a Jamaica y otras comunidades del Caribe devastadas por el huracán Melissa, una de las tormentas más fuertes en la historia de la región.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el 28 de octubre como un huracán de categoría 5, lo que resultó en pérdidas de vidas, así como en una destrucción generalizada, que incluye graves inundaciones, colapsos estructurales y cortes de electricidad generalizados. Más de 25,000 residentes permanecen en refugios de emergencia. La recuperación total podría tardar varios años.

La Fundación The Home Depot apoya con recursos críticos para los esfuerzos de alivio inmediato, que incluyen subvenciones a World Central Kitchen que en alianza con chefs locales distribuye comidas de emergencia en Jamaica, Haití y las Bahamas y a Convoy of Hope y Operation Blessing para comprar suministros esenciales. La Fundación continuará su trabajo con sus aliados sin fines de lucro para facilitar tanto la respuesta a corto plazo como la recuperación a largo plazo en las próximas semanas y meses.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Jamaica y la región del Caribe en general mientras se recuperan del huracán Melissa", señaló Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Nuestros equipos trabajan sin descanso con los aliados sin fines de lucro para entregar ayuda de emergencia y sentar las bases para la recuperación a largo plazo".

The Home Depot donará productos y suministros de construcción y de ayuda ante desastres que se necesitan con urgencia, como generadores, agua, juegos de herramientas, linternas, luces solares y otros suministros de limpieza, para apoyar los esfuerzos de alivio inmediato. Además, en respuesta a las solicitudes de aliados y clientes, la empresa habilitó sus tiendas de Miami, así como 30 tiendas en la región metropolitana de Nueva York, para que sirvan como centros para agilizar los pedidos a las comunidades afectadas en la isla.

Antes de la temporada de huracanes de cada año, The Home Depot abastece sus almacenes y otros centros de la cadena de suministro con provisiones esenciales para la respuesta y recuperación ante huracanes, lo que permite que estos productos críticos lleguen rápidamente a las zonas de desastre.

"The Home Depot está en una posición única para brindar a las comunidades afectadas por el desastre el apoyo que necesitan hoy, mientras buscan recuperarse y limpiar, y en el futuro, cuando se dediquen a la reconstrucción", afirmó Jason Arigoni, vicepresidente de comercialización de campo de The Home Depot. "Estamos aquí para ayudar".

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el mayor minorista especializado en mejoras para el hogar del mundo. A finales del segundo trimestre la empresa operaba más de 2,353 tiendas minoristas, más de 800 sucursales y más de 325 centros de distribución que atienden directamente los pedidos de clientes en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot , una organización sin fines de lucro respaldada por The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a comerciantes calificados para cubrir la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $600 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 65,000 viviendas e instalaciones para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la capacitación de la próxima generación de comerciantes calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para más información acerca de la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en X @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation