La Fundación The Home Depot invierte $5.5 millones en preparación ante catástrofes y resiliencia comunitaria de cara a la temporada de tormentas

ATLANTA, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca la temporada de huracanes, la Fundación The Home Depot está apoyando directamente las iniciativas destinadas a ayudar a las comunidades a prepararse mejor para los desastres naturales, a resistirlos y a recuperarse de ellos, mediante la inversión de más de $5,5 millones en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro colaboradoras. Estas subvenciones, junto con la formación en medidas de mitigación dirigida a los socios que colaboran en los trabajos de reconstrucción, ayudarán a las comunidades en todas las fases del ciclo de respuesta ante catástrofes.

Más allá de la filantropía, The Home Depot activa su centro de mando de respuesta ante catástrofes en caso de catástrofes graves, lo que permite una comunicación continua y a diario entre equipos, tiendas afectadas y proveedores. El centro de mando coordina en tiempo real a más de 100 expertos de toda la empresa antes de que llegue una tormenta. Este enfoque presta apoyo a las comunidades en todas las etapas, desde la ayuda ante emergencias hasta la recuperación a largo plazo y combina la experiencia operativa con prácticas de construcción resilientes para crear viviendas más sólidas y seguras.

Aspectos destacados de la inversión en casos de catástrofes

Las subvenciones, por un total de $5.5 millones, se destinarán a financiar:

Las iniciativas de fortalecimiento y resiliencia comunitaria de Habitat for Humanity International, que incluyen reparaciones y rehabilitaciones en Augusta, Georgia; Lafayette, Luisiana y Planada, California, así como la construcción de nuevas viviendas en California y el noroeste de Iowa.

Las iniciativas de respuesta de Team Rubicon para formar a 8.000 voluntarios y su labor de recuperación a largo plazo mediante la realización de 100 reparaciones de viviendas.

El diseño y la construcción del tráiler "centro energético" móvil de Operation Blessing, en el que los miembros de la comunidad pueden conectarse a una red de WiFi y recargar sus herramientas eléctricas y otros dispositivos.

La creación del almacén de Inspiritus, situado en una zona céntrica de Georgia del Sur, y la formación especializada de sus voluntarios para dirigir las labores de respuesta inmediata y de recuperación a largo plazo.

El mantenimiento de un complejo residencial de 450 viviendas destinado a las personas que perdieron sus hogares durante el incendio forestal de Lahaina de 2023, en colaboración con HomeAid Hawái.

El desarrollo del programa "Strong Homes" en colaboración con la Federal Alliance for Safe Homes (FLASH), diseñado para formar a los gerentes de construcción de organizaciones sin fines de lucro en los estándares FORTIFIED Gold y en prácticas de construcción resilientes.

"La preparación es un compromiso permanente para construir barrios más fuertes y preparados ante catástrofes", afirmó Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Dado que nuestras investigaciones revelan un "retraso en la recuperación" en las zonas que se están reconstruyendo tras un incendio forestal, un huracán o un tornado, estamos trabajando para dar prioridad tanto a la recuperación reactiva como a la resiliencia proactiva".

Priorizar el refuerzo y la recuperación a largo plazo

El interés de la Fundación por la fortificación llega en un momento crítico, ya que el país ha sufrido un promedio de tres catástrofes al año que han causado pérdidas por valor de 23.000 millones de dólares desde 2020. A medida que los costos de recuperación a largo plazo se vuelven cada vez menos sostenibles, cobra mayor importancia reforzar la resiliencia de las comunidades; de hecho, el Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción ha constatado que cada dólar invertido en mitigación de riesgos ahorra seis dólares en futuros costos de recuperación.

La recuperación a largo plazo sigue siendo un pilar fundamental de la labor que la Fundación lleva a cabo junto a sus socios. En Pensacola, Florida, la delegación local de Habitat for Humanity ha finalizado recientemente todos los trabajos de reparación de los daños causados por el huracán Sally en 2020. Como muestra de la filosofía de la Fundación de "ser los últimos en marcharnos", quedarse mucho tiempo después de que la atención mediática haya desaparecido, lo que garantiza que las comunidades cuenten con el apoyo necesario para recuperarse por completo, esta colaboración plurianual ofreció el financiamiento final necesario para reparar viviendas y permitir que las familias regresen a sus comunidades.

"Pensacola es una comunidad resiliente, pero la resiliencia tiene sus límites", declaró Andrew Rhodes, director de desarrollo de Pensacola Habitat for Humanity. "Casi seis años después del huracán Sally, las lonas azules siguen en nuestros barrios, un recuerdo persistente de los daños que muchos propietarios con bajos ingresos simplemente no pudieron permitirse reparar. Para ellos, un techo con goteras se convirtió en algo que había que soportar en silencio y en soledad.

"La Fundación de The Home Depot cambió esa situación", agregó. "Al reparar los tejados y solucionar los daños interiores que estos habían provocado, han hecho mucho más que una simple reforma del hogar. Por primera vez en años, estas familias ya no tienen que preocuparse cuando se avecina una tormenta. Esto supone recuperar la estabilidad, la dignidad y la seguridad".

Las subvenciones adicionales de la Fundación se destinarán a financiar programas en colaboración con la Cruz Roja Estadounidense, Convoy of Hope, World Central Kitchen y Appalachia Service Project. Estos fondos se destinarán a financiar las labores de respuesta ante catástrofes y de recuperación a largo plazo, lo que incluye la construcción de viviendas para las víctimas del huracán Helene en la zona de Asheville, la compra de alimentos a granel y su distribución entre las personas necesitadas, la provisión de alojamiento y ayuda económica y el almacenamiento previo de suministros en almacenes de todo el país para operaciones de respuesta inmediata.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot, organización sin fines de lucro apoyada por The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales y formar a profesionales calificados para cubrir la escasez de mano de obra. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $650 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado más de 70,000 hogares y centros para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter (X) @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la tienda minorista más grande del mundo especializada en artículos para el hogar. Al cierre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el Promedio Industrial Dow Jones y en el Índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2982325/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation