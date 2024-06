La Fundación The Home Depot invierte $9 millones para proporcionar vivienda a más de 3,400 veteranos que luchan contra la falta de hogar

Los subsidios financiarán la construcción de más de 300 nuevas viviendas

ATLANTA, 24 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación The Home Depot está invirtiendo $9 millones para ofrecer soluciones de vivienda a más de 3,400 veteranos que luchan contra la falta de hogar. Con esta financiación se financiará la construcción de más de 300 nuevas viviendas y la reparación de casi 200 más, lo que aportará la estabilidad y comodidad que tanto necesitan los veteranos de todo el país.

En la última década, el número de veteranos sin hogar ha disminuido un 55 %, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado esa cifra empezó a aumentar de nuevo, con una media de 35,000 veteranos sin hogar una noche cualquiera. Los subsidios de la Fundación The Home Depot desempeñarán un papel fundamental para contrarrestar este reto mediante la creación de nuevas viviendas a través de colaboraciones con socios nacionales sin ánimo de lucro, como Volunteers of America, Housing Assistance Council y Tunnel to Towers, así como con organizaciones locales sin ánimo de lucro de Georgia, Ohio y Massachusetts.

"Estamos profundamente comprometidos a garantizar que los héroes de nuestra nación tengan un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar", declaró Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "Nuestra inversión no se limita a construir estructuras; se trata de construir esperanza y proporcionar la seguridad que todo veterano merece".

En colaboración con otras organizaciones sin ánimo de lucro, como Community Solutions, estas subvenciones también facilitarán el proceso de búsqueda y obtención de viviendas para otros 3,000 veteranos sin hogar. Una parte integral de esta iniciativa incluye la financiación de programas de incentivos para propietarios, que son cruciales para superar las barreras a las que se enfrentan los veteranos en situación de riesgo y sin hogar a la hora de encontrar una vivienda sostenible. A lo largo del año pasado, los programas piloto de incentivos a arrendadores de la Fundación con U.S. VETS y Volunteers of America cosecharon un éxito prometedor en Los Ángeles, Honolulu y Chicago. En abril, la Fundación puso en marcha en Atlanta el Fondo LOVE (Landlord, Organizations, and Veterans Engagement), un recurso específico destinado a ayudar a los veteranos en situación de inseguridad habitacional o que intentan subsanar la falta de hogar. Bajo la dirección de la National Coalition of Homeless Veterans (Coalición Nacional de Veteranos Sin Techo) y Open Doors Atlanta, este fondo faculta a las organizaciones locales sin ánimo de lucro para trabajar directamente con los propietarios, abordando problemas, como un historial crediticio deficiente o desalojos anteriores, que a menudo impiden a los veteranos obtener una vivienda.

"Nos sentimos honrados de colaborar con la Fundación The Home Depot en este cometido transformador", declaró Matt Hurd, director ejecutivo de Open Doors Atlanta. "Su apoyo inquebrantable y su generosa financiación son fundamentales para nuestra misión de garantizar que todos los veteranos y personas de la ciudad de Atlanta tengan un lugar al que llamar hogar".

Más allá de las soluciones de vivienda inmediatas, la financiación de la Fundación también apoyará investigaciones, estudios y formación esenciales sobre veteranos ancianos, rurales, con bajos ingresos y discapacitados, así como tendencias y necesidades específicas en materia de vivienda a través de Housing Assistance Council.

La Fundación The Home Depot, la rama sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar los hogares y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y formar a profesionales calificados para cubrir las carencias laborales. La Fundación ha invertido, desde 2011, más de $500 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 60,000 hogares e instalaciones de veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en X @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

