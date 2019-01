La Fundación We Are All Human lleva 'La Promesa Hispana' a Davos

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Apoyándose en el éxito el mes pasado de su primera Cumbre del Liderazgo Hispano en las Naciones Unidas, la Fundación We Are All Human (Todos Somos Humanos) está llevando su defensa de la comunidad hispana de los Estados Unidos al Foro Económico Mundial, donde promoverá ''La Promesa Hispana', una promesa que pide a las compañías que apoyen a los hispanos de los Estados Unidos como empleados, clientes y ciudadanos.

"Estamos aquí para ilustrar y educar a los líderes empresariales sobre el potencial sin realizar de los hispanos de los Estados Unidos, el corazón mal apreciado de la economía norteamericana", dijo Claudia Romo Edelman, una diplomática suiza-mexicana, fundadora de We Are All Human. "En un momento en que con frecuencia son percibidos erróneamente, los hispanos de los Estados Unidos no pueden darse el lujo de ser invisibles. Su potencial debe sentirse y entenderse dondequiera que estén los líderes empresariales, incluyendo plataformas influyentes como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial".

' La Promesa Hispana ' pide específicamente a los firmantes que "se comprometan a crear ambientes inclusivos [en el centro de trabajo]" y a "realizar acciones positivas para contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos como empleados, clientes y ciudadanos". El compromiso también pide a las empresas que promuevan "la participación de los empleados, programas de instrucción, grupos de recursos para empleados o negocios, progreso de talentos" y culturas empresariales "inclusivas", "donde los empleados sientan que son parte de la empresa, que son valorados y que tienen una voz".

Los hispanos de los Estados Unidos constituyen actualmente el 18 por ciento de la población de los Estados Unidos, más de 55 millones de personas. Además, representarán $1.7 billones del poder adquisitivo de los Estados Unidos en 2020, y se ha calculado su contribución al PIB anual de los Estados Unidos en $2.13 billones, el equivalente la séptima economía del mundo, según un informe reciente de Latino Donor-Collaborative.

"Como reconocimos en nuestra reciente cumbre de más de 300 líderes latinx e hispanos de los Estados Unidos, la comunidad hispana de los Estados Unidos sigue subrepresentada y subatendida a pesar de su tamaño y su valor considerables", dijo Romo Edelman. "Esta es una oportunidad perdida para las marcas y las compañías, porque cada vez más es más cierto que no se puede crecer en la mayor economía del mundo sin triunfar entre los hispanos".

Además de promover la promesa, el jueves 24 de enero Romo Edelman dirigirá un panel en el Foro Económico Mundial sobre oportunidades comerciales en el mercado hispano de los Estados Unidos. We Are All Human presenta el panel con Microsoft, y Alan Murray, presidente y CEO de la revista Fortune, es el moderador. Otros panelistas son Brad Smith, presidente y director de asuntos legales de Microsoft, y Cid Wilson, presidente y CEO de la Hispanic Association on Corporate Responsibility (Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa, HACR).

Durante la discusión del panel, Romo Edelman compartirá ideas del Estudio del Sentimiento Hispano de We Are All Human, que la organización sin fines de lucro llevó a cabo el otoño pasado con el Zeno Group, una firma global de comunicaciones. La encuesta de más de 2,500 hispanos de los Estados Unidos ofrece una visión de la forma en que las compañías y las marcas se conectan con consumidores latinx/hispanos de los Estados Unidos.

"Nuestro Estudio del Sentimiento Hispano nos ha mostrado la importancia de los valores compartidos para los hispanos de los Estados Unidos y para las compañías y las marcas que escogen para hacer negocios", dijo Romo Edelman. "El sueño hispano es muy parecido al Sueño Americano, y los hispanos quieren que las compañías y las marcas respeten y apoyen la búsqueda de ese sueño".

El Estudio del Sentimiento Hispano de We Are All Human halló que:

El 84 por ciento de los hispanos de los Estados Unidos favorecen más a las compañías y las marcas que tienen un papel positivo en sus vidas y en su comunidad.

El 81 por ciento de los hispanos de los Estados Unidos sería más leal a una compañía que ayude a resolver problemas y desafíos en sus vidas y en su comunidad.

En preguntas abiertas, los encuestados latinx e hispanos de los Estados Unidos dijeron que quieren compañías y marcas que sean "honestas", "respetuosas" y "transparentes" y que "cuiden el medio ambiente", "retribuyan a la comunidad" y "paguen buenos salarios".

También, en Davos, We Are All Human está divulgando un resumen posterior al evento de su primera Cumbre del Liderazgo Hispano, que se celebró el mes pasado en las Naciones Unidas. El informe resume ideas y observaciones claves de oradores y asistentes, incluidos los tres temas por los que votaron como sus opciones preferidas para una Agenda Visión 2020 común para la comunidad hispana de los Estados Unidos: acceso a la educación, empoderamiento financiero y mejoramiento de la imagen de los hispanos y latinos. El informe completo puede verse aquí .

'La Promesa Hispana' está respaldada por los socios iniciales Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y el Hispanic C-Suite Corporate Council (Consejo Corporativo Hispano de Alta Gerencia).

We Are All Human es una fundación dedicada a promover la agenda a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión.

En octubre de 2018, la Fundación presentó los resultados de su Estudio del Sentimiento Hispano, que se concentró en la perspectiva de la comunidad hispana/latina de los Estados Unidos explorando ideas pertinentes a la política, los negocios, la educación y los valores personales. La firma global de comunicaciones Zeno Group realizó el Estudio del Sentimiento Hispano del 15 al 19 de septiembre de 2018, el cual encuestó a más de 2,500 hispanos/latinos, de 14 años de edad en adelante, en los Estados Unidos.

Para más información, visite www.WeAreAllHuman.org .

