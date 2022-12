La Golden Trail World Series explose ses audiences en 2022 !...

ANNECY, France, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'issue de l'incroyable saison qu'a connu la Golden Trail Series en 2022, il est l'heure de tirer le bilan. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il aura été excellent au niveau des audiences avec un nombre de téléspectateurs deux fois plus important en 2022 qu'en 2021.

Des lives qui séduisent

Les lives de la Golden Trail World Series (visibles depuis le site Internet de la GTS ou depuis YouTube) ont connu un véritable succès en 2022 avec près de 650 000 téléspectateurs qui ont suivi les courses de la GTWS cette année. Ajoutez à cela les Trail Running Insider et les épisodes de « Chasing Dreams », la webserie qui parait au début de saison, et vous obtenez 4,7 millions de vidéos visionnées sur les supports de la Golden Trail Series pour plus de 49 millions de minutes de vidéos absorbées. Rien que sur les lives, la Golden Trail Series aura réussi à doubler ses audiences par rapport à 2021, preuve de l'intérêt grandissant pour la GTWS et le trail running ! Un intérêt qui a d'ailleurs poussé près de 140 chaînes TV à travers le monde à diffuser nos vidéos et permis à « Chasing Dreams » d'être visionnée par plus de 10 millions de personnes !

La GTWS 2022 en chiffres

4,7M c'est le nombre de vidéos visionnées sur la chaine YouTube de la Golden Trail Series durant la saison 2022.

10 M : le nombre de vues des épisodes de « Chasing Dreams » à travers le monde via les chaînes TV.

49M de minutes visionnées au total cette année.

650K téléspectateurs sur les lives depuis la chaine YouTube.

228 athlètes ont marqué au moins un point cette saison (116 hommes contre 112 femmes).

30 300 €, c'est le total des primes de courses remportées par la championne 2022 Nienke Brinkman sur la GTWS (dont 21 300 € sur la finale à Madère).

27 750 € c'est le total des primes de courses remportées par le champion 2022 Rémi Bonnet sur la GTWS (dont 20 850 € sur la finale à Madère).

36 nationalités représentées dans les classements de la GTWS 2022 venues de 6 continents différents !

