Sprunghafter Anstieg der Zuschauerzahlen bei der Golden Trail World Series 2022!

ANNECY, Frankreich, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Nach Abschluss der unglaublichen Saison der Golden Trail Series 2022 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Fest steht auf jeden Fall, dass sie beim Publikum großen Anklang gefunden hat. Die Anzahl der Zuschauer war 2022 doppelt so hoch wie 2021.

The Golden Trail World Series 2022 was followed by millions of people around the world!

Spannende Live-Übertragungen

Die Live-Übertragungen der Golden Trail World Series (über die Internetseite der GTS oder über YouTube zu sehen) waren 2022 mit knapp 650.000 Zuschauern, die die Läufe der GTWS in diesem Jahr verfolgt haben, ein wahrer Erfolg. Rechnet man dann noch die Trail Running Insider und die Folgen der Webserie « Chasing Dreams » dazu, die zu Saisonbeginn herausgekommen ist, so kommt man auf 4,7 Millionen angesehene Videos auf den Plattformen der Golden Trail Series. Das ergibt mehr als 49 Millionen konsumierte Videominuten. Allein bei diesen Live-Übertragungen konnte die Golden Trail Series die Zuschauerzahlen gegenüber 2021 verdoppeln. Ein Beweis für das zunehmende Interesse für die GTWS und den Trail Running-Sport! Ein Interesse, das im Übrigen knapp 140 TV-Sender rund um den Erdball dazu gebracht hat, unsere Videos zu übertragen und es « Chasing Dreams » ermöglicht hat, von mehr als 10 Millionen Menschen gesehen zu werden!

Die GTWS 2022 in Zahlen

4,7 Millionen: So viele Videos wurden während der Saison 2022 auf dem YouTube-Kanal der Golden Trail Series angesehen.

10 Millionen: die Anzahl der Aufrufe der Folgen von « Chasing Dreams » rund um den Erdball über die TV-Sender.

49 Millionen angesehene Minuten insgesamt in diesem Jahr.

650.000 Zuschauer bei den Live-Übertragungen auf dem YouTube-Kanal.

228 Athleten haben in dieser Saison mindestens einen Punkt erzielt (116 Männer gegenüber 112 Frauen).

30.300 € beträgt die Gesamtsumme der Prämien, welche die Siegerin 2022 Nienke Brinkman bei der GTWS errungen hat (davon 21.300 € beim Finale in Madeira).

27.750 € beträgt die Gesamtsumme der Prämien, welche der Sieger 2022 Rémi Bonnet bei der GTWS errungen hat (davon 20.850 € beim Finale in Madeira).

36 Nationalitäten von 6 verschiedenen Kontinenten sind in den Rankings der GTWS 2022 vertreten!

