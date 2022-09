La Green Coffee Company lance son cycle de financement de série C de 100 millions de dollars pour révolutionner l'industrie colombienne du café

La société est déjà le plus grand producteur de café de Colombie. Elle a pour objectif de devenir le premier producteur mondial de café arabica et se consacre au développement durable environnemental, social et économique.

Ce nouveau cycle consiste en une prise de participation de 25 millions de dollars et un financement par emprunt de 75 millions de dollars.

Le produit de ce tour de financement de série C sera déployé pour l'acquisition de nouvelles fermes, le développement et l'infrastructure des fermes, les opérations de torréfaction du café aux États-Unis et la distillation d'alcool des sous-produits du café.

MEDELLIN, Colombie, 10 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Green Coffee Company , une société du portefeuille de Legacy Group et le plus grand producteur de café de Colombie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son tour de financement de série C de 100 millions de dollars. Ce tour de table consiste en un financement par actions proposé de 25 millions de dollars et un financement par emprunt de 75 millions de dollars.

Le financement par actions à ce jour dépasse 35,0 millions de dollars provenant de plus de 275 investisseurs fortunés. Fondée en 2017, la société de café basée aux États-Unis compte actuellement 27 exploitations couvrant 7 000 hectares (6 652 acres) de terres au total et environ 7,7 millions d'arbres à café. La société est en passe de réaliser un chiffre d'affaires de 13,4 millions de dollars en 2022 (soit une multiplication par 10 par rapport à 2021) et un résultat d'exploitation avant amortissements d'environ 1,95 million de dollars en 2022, et prévoit d'augmenter considérablement son chiffre d'affaires et sa rentabilité dans les années à venir.

Ce nouveau capital permettra à l'entreprise de faire avancer une nouvelle façon de faire qui transforme la manière dont le café est produit, traité et mis sur le marché en Colombie. Le nouvel investissement devrait fournir à la Green Coffee Company le capital nécessaire pour développer ses opérations en Colombie, accélérer ses opérations de torréfaction du café aux États-Unis et permettre à la société de lancer ses propres lignes de liqueurs et de spiritueux distillés à partir de cerises de café et d'autres sous-produits du café.

« Ce tour de table nous permettra d'atteindre notre objectif de devenir le plus grand producteur mondial de café arabica », a déclaré https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3641795-1&h=3216356906&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcole-shephard-67b1a51a%2F%3ForiginalSubdomain%3Dco&a=%C2%A0 Cole Shephard , fondateur de la Green Coffee Company et associé du Legacy Group, le gestionnaire d'actifs de la société. « Grâce à la construction de notre installation de torréfaction et à la monétisation des sous-produits du café, nous serons en mesure d'intégrer verticalement d'autres secteurs d'activité, du café torréfié aux produits alcoolisés destinés aux consommateurs. Nous disposons déjà des installations de traitement du café les plus sophistiquées de Colombie et, selon nous, du monde entier. Nous avons l'intention de continuer à être les leaders de l'innovation dans l'industrie du café en Colombie et dans le monde entier. »

La Green Coffee Company s'est engagée à respecter six des objectifs de développement durable des Nations unies en tant que principes centraux de son activité : l'égalité des sexes, l'eau potable, les conditions de travail décentes, la consommation responsable, l'action climatique et la vie sur terre.

En voici quelques exemples :

Collaboration avec l'organisation locale, Madres Solteras, Cabezas de Hogar (Mères célibataires, chefs de famille). L'entreprise a créé plus de 20 emplois pour les femmes de ce groupe et les a placées à des postes de direction dans les vastes opérations de pépinière de café de l'entreprise ;

(Mères célibataires, chefs de famille). L'entreprise a créé plus de 20 emplois pour les femmes de ce groupe et les a placées à des postes de direction dans les vastes opérations de pépinière de café de l'entreprise ; Investissement dans l'emploi formel pour 100 % des employés de l'entreprise, du jamais vu dans l'industrie colombienne du café. Actuellement, plus de 50 % des employés de la GCC bénéficient d'un plan de retraite et d'une couverture médicale, tandis que plus de 95 % des employés de la GCC ont accès aux services bancaires officiels. En revanche, les moyennes sectorielles pour chacune de ces catégories en Colombie sont respectivement de 1 %, 3 % et 41 % ;

pour 100 % des employés de l'entreprise, du jamais vu dans l'industrie colombienne du café. Actuellement, plus de 50 % des employés de la GCC bénéficient d'un plan de retraite et d'une couverture médicale, tandis que plus de 95 % des employés de la GCC ont accès aux services bancaires officiels. En revanche, les moyennes sectorielles pour chacune de ces catégories en Colombie sont respectivement de 1 %, 3 % et 41 % ; Reconnaissance en décembre par l'Organisation internationale du travail pour avoir créé un environnement de travail sûr et sain pour tous ses employés ;

par l'Organisation internationale du travail pour avoir créé un environnement de travail sûr et sain pour tous ses employés ; Achat de la production de cerises de café des petits exploitants à des points d'achat pratiques à des prix de marché ou supérieurs à ceux du marché, ainsi qu'un soutien technique et financier, afin d'augmenter leurs revenus ;

Plantation de plus de 300 000 arbres à café sur d'anciens pâturages.

L'intégration de la durabilité environnementale, sociale et économique est au cœur de toutes les opérations de la Green Coffee Company. La société est fière d'avoir obtenu la certification d'agriculture durable de Rainforest Alliance et d'adhérer à la norme Coffee And Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices, https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3641795-1&h=1342767689&u=https%3A%2F%2Fwww.scsglobalservices.com%2Fservices%2Fstarbucks-cafe-practices&a=%C2%A0 un programme développé par Starbucks, Conservation International et SCS Global Services.

En juillet, l'entreprise a été reconnue par le président du Congrès colombien et le ministre colombien de l'agriculture pour ses avancées dans le domaine de l'agriculture. Le PDG de la GCC, Boris Wullner, a accepté le prix de la « meilleure innovation technologique » dans le domaine de l'agriculture. De plus, l'entreprise est devenue un leader national en pratiquant https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3641795-1&h=1126250813&u=https%3A%2F%2Fgcc-coffee.com%2Fblog%2Fdigital-agronomy-intelligent-crop-management-better-coffee&a=%C2%A0 l'agronomie numérique , en utilisant la technologie mobile pour surveiller les conditions et les tendances agricoles, afin que les décisions agricoles puissent être prises sur la base des meilleures données disponibles.

L'offre d'actions de 25 millions de dollars sera ouverte aux investisseurs individuels accrédités, aux investisseurs institutionnels et aux participants de l'industrie du café pour des investissements minimums de 100 000 dollars, avec des multiples substantiels sur l'investissement prévu par une vente de la société ou une introduction en bourse aux États-Unis. La société accueille également les institutions intéressées par la partie emprunt de 75 millions de dollars du cycle de financement.

À propos de la Green Coffee Company

La Green Coffee Company est une entreprise consolidée de culture du café dont le siège social est situé aux États-Unis et dont les opérations sont basées à Medellín, en Colombie. Le modèle commercial innovant de la société permet un contrôle complet de la chaîne d'approvisionnement : de la culture au traitement jusqu'au commerce direct avec les clients finaux. L'approche holistique de la GCC vis-à-vis du secteur du café et son engagement envers les meilleures pratiques environnementales permettent non seulement d'établir la rentabilité et la durabilité à long terme de l'entreprise, mais aussi d'améliorer la qualité du café produit dans les exploitations.

