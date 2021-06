La Grenade, l'épice des Caraïbes, nommée première « capitale culinaire » du monde

LONDRES, 29 Juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la World Food Travel Association (WFTA) a annoncé qu'elle venait de nommer Grenade, ainsi que ses îles sœurs Carriacou et Petite Martinique, première « Capitale culinaire » du monde. Les Capitales culinaires sont un programme de tourisme régénérateur conçu par la WFTA pour mettre en avant les cultures culinaires du monde entier, alors que l'industrie du tourisme commence à se redresser après sa longue pause.

Kirl Grant-Hoschtialek, PDG par intérim de l'office du tourisme de Grenade (GTA), a déclaré que « l'accréditation de la destination Capitales culinaires par la World Food Travel Association est une grande réussite pour Grenade. Nous sommes connus dans le monde entier comme l'épice des Caraïbes, il est donc normal que nous soyons la première île des Caraïbes à obtenir cette désignation. Cela attirera sans aucun doute des voyageurs avertis qui souhaitent explorer le lien entre nourriture et culture, et qui veulent s'assurer que chaque plat qu'ils dégusteront pendant leurs vacances aura un goût incroyable ! »

L'intégration des épices dans la cuisine de la Grenade a donné lieu à un profil alimentaire national globalement robuste et savoureux. Qu'il s'agisse de restaurants gastronomiques, de restaurants décontractés de bord de mer ou même de cuisine de rue, il est indéniable que les Grenadiens ont un goût et un flair pour les plats délicieux. Les îles sont parfaitement positionnées en tant que capitale culinaire, avec leurs nombreux atouts culinaires distinctifs à mettre en valeur. Citons par exemple la tradition du saraka, le plat national « oil down », le chocolat, la glace à la noix de muscade, les rhums artisanaux et, bien sûr, les nombreuses utilisations des épices de l'île, tant dans la nourriture qu'à des fins médicinales et de bien-être.

Maintenant que la culture culinaire unique de la Grenade est officiellement reconnue, le Grenada Tourism Authority est prête à commercialiser la destination auprès des « voyageurs gourmands », à développer davantage l'offre de tourisme alimentaire de l'île et à mettre la Grenade sur la carte des consommateurs qui voyagent pour vivre des expériences uniques et mémorables en matière de nourriture et de boissons.

Erik Wolf, directeur exécutif de la World Food Travel Association, l'autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique, a déclaré que « les petites destinations comme la Grenade ont besoin de tous les avantages concurrentiels, et c'est ce que les Capitales culinaires leur offrent. Les voyageurs avertis, amateurs de gastronomie, ajoutent dès à présent des destinations comme la Grenade à leur liste de choses à faire, attendant avec impatience le moment où ils pourront à nouveau voyager. »

Le programme Capitales culinaires accrédite les destinations éligibles par le biais d'un processus de candidature rigoureux. Le programme va bien au-delà de la simple reconnaissance. Les destinations retenues bénéficient également d'un soutien en matière de marketing et de stratégie pour l'année à venir, afin de mettre à profit leur nouveau surnom dans leurs efforts de marketing de destination. Et pour les voyageurs amateurs de nourriture et de boissons, la désignation Capitales culinaires leur offre de nouveaux choix de destinations peu visitées, ce qui est exactement ce que recherchent les voyageurs après la pandémie.

Les destinations intéressées peuvent contacter la WFTA pour obtenir l'accréditation de capitale culinaire.

À PROPOS DE LA GRENADE

La Grenade comprend trois îles en une seule destination unique située dans la région la plus méridionale des Caraïbes. Avec 50 plages de sable blanc de classe mondiale, 15 chutes d'eau à couper le souffle, d'innombrables sentiers de randonnée et 60 sites de plongée inoubliables, dont la plus grande épave des Caraïbes et le premier parc de sculptures sous-marines au monde, tout en offrant un charme inégalé, une hospitalité chaleureuse et amicale, chaque visiteur bénéficie d'une expérience Pure Grenade sur mesure et au-delà de l'ordinaire.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La WFTA est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2001 par Erik Wolf, son actuel directeur exécutif. Elle est reconnue comme la principale autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique (alias tourisme culinaire). La mission de la WFTA est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires à travers l'hospitalité et le tourisme. Chaque année, l'organisation propose des programmes et des services professionnels à 200 000 professionnels dans plus de 150 pays.

Contact presse : Erik Wolf (+44) 7827 582 554 [email protected]

Related Links

www.worldfoodtravel.org



SOURCE World Food Travel Association