La grue sur chenilles de 2 000 tonnes de Zoomlion bat le record de la grue à la plus haute capacité de levage exportée de la Chine vers les marchés mondiaux

CHANGSHA, Chine, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le 5 mars, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») (1157.HK) a signé une commande avec la plus grande entreprise locale de location d'équipement de grue de Turquie pour importer la ZCC32000W, une grue sur chenilles de 2 000 tonnes, établissant un nouveau record pour la grue à la plus haute capacité de levage fabriquée en Chine. La signature de la commande marque l'entrée de Zoomlion sur le marché international haut de gamme pour les grues à très haute capacité de levage.

Évalués à plus de 100 millions de yuans (15,3 millions de dollars américains), les produits destinés à l'exportation comprennent le produit de levage superstar de 2 000 tonnes, la grue sur chenilles ZCC32000W, ainsi que la ZCC9800W, surnommée la reine de l'énergie éolienne.

« La ZCC9800W est utilisée pour le projet de centrale éolienne du client depuis plus de sept mois et, en raison de son efficacité de construction élevée ainsi que de sa facilité d'utilisation et de transfert, le produit a suscité beaucoup d'éloges de la part des clients », a déclaré M. Kayim, directeur régional européen des machines de levage de construction de Zoomlion.

« En règle générale, la grue ZCC9800W de Zoomlion peut hisser un ensemble d'éoliennes de plus par mois que les autres grues. Parallèlement, nous continuons d'offrir des services personnalisés de haute qualité, comme le transfert et la mise en service, malgré les difficultés causées par la pandémie », a ajouté M. Kayim. En se fondant sur son expérience de coopération antérieure, le client a fait cet achat supplémentaire de produits de Zoomlion.

Au premier trimestre de 2021, les activités de Zoomlion sont florissantes en raison de la reprise et de la croissance de l'industrie internationale des machines de construction. De plus, le volume d'expédition de chaque unité opérationnelle a atteint un sommet record. Le 18 février, Zoomlion a expédié plus de 1,1 milliard de yuans (168,45 millions de dollars américains) de produits vers les marchés nationaux et internationaux.

Cette nouvelle commande témoigne de l'influence croissante de la marque et de la compétitivité accrue dans le domaine de la fabrication haut de gamme de Zoomlion dans le monde. Zoomlion va continuer à se développer sur le marché mondial des machines de construction grâce à une coopération étroite avec des clients internationaux clés. En 2021, l'entreprise s'engage à accélérer l'innovation technologique et à mettre à niveau la fabrication intelligente, numérique et verte afin de poursuivre sa croissance.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories importantes.

