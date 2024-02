LA GSMA ET SHIELDS DÉVOILENT UNE NOUVELLE PLATEFORME COMMERCIALE POUR AIDER L'INDUSTRIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS À ATTEINDRE SES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET FINANCIÈRE

La plateforme cloud GSMA Equipment Marketplace aidera les fournisseurs de télécommunications du monde entier à réutiliser, redéployer et recycler leurs actifs réseau

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- La GSMA a dévoilé aujourd'hui une plateforme de commerce d'équipement de réseau destinée à aider l'industrie des télécommunications à atteindre ses objectifs en matière de durabilité financière et environnementale, en partenariat avec le fournisseur de solutions Shields Environmental Group (Shields).

La plateforme mondiale basée sur le cloud, appelée GSMA Equipment Marketplace , aidera les fournisseurs de télécommunications du monde entier à réutiliser, redéployer et recycler leurs actifs réseau, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs environnementaux de carboneutralité et à assurer la durabilité financière.

En mettant le service à la disposition de ses membres, soit plus de 1 000 opérateurs mobiles et fabricants d'équipements dans le monde, la GSMA espère qu'il pourra transformer la façon dont les réseaux — fixes, mobiles ou privés — sont achetés et mis hors service. Cela soutiendra l'industrie dans ses ambitions de réduire les émissions de carbone et de minimiser l'extraction de matières premières nocives pour l'environnement utilisées pour fabriquer des équipements de télécommunications.

La GSMA estime que la fabrication d'équipements de réseau (y compris l'extraction et le traitement des matériaux) et la construction de sites de réseau et de pylônes de téléphonie mobile représentent plus de 30 millions de tonnes d'équivalent CO 2 par an. GSMA Equipment Marketplace peut aider à réduire ces chiffres en permettant aux opérateurs de réutiliser et de recycler une plus grande partie de leurs actifs, et ainsi aider l'industrie à atteindre son ambition d'être carboneutre d'ici 2050 au plus tard.

John Giusti, responsable de la réglementation et parrain de l'action pour le climat à la GSMA, a déclaré : « L'industrie continue de prendre des mesures énergiques et concertées pour respecter ses engagements en matière de carboneutralité. La transition vers un modèle économique plus circulaire peut aider les opérateurs à réduire davantage leurs émissions, en réduisant leur dépendance à la fabrication d'équipements à forte intensité de carbone. Nous croyons que cette nouvelle plateforme de la GSMA et de Shields peut soutenir les fournisseurs de réseaux de télécommunications dans leurs efforts pour réduire les émissions de carbone et limiter leur dépendance à l'extraction de matières premières. »

La plateforme GSMA Equipment Marketplace est déjà utilisée avec succès par le groupe Vodafone, et la GSMA et Shields dévoilent aujourd'hui leur intention de la mettre à la disposition de l'industrie dans son ensemble.

Ninian Wilson, directeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Vodafone et directeur général de Vodafone Procurement Company, a déclaré : « Depuis que nous avons commencé à l'utiliser en 2021, cette plateforme a permis à Vodafone de réutiliser, de revendre et de recycler des équipements réseau mis hors service. Elle a permis de dégager de nouvelles recettes et de réaliser des économies, tout en contribuant à réduire notre empreinte carbone. Nous sommes ravis de voir cette plateforme s'ouvrir pour servir les entreprises de l'ensemble de notre industrie, permettant une économie plus circulaire pour les équipements de réseau à plus grande échelle. »

