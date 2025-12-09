Selon un nouveau rapport de la GSMA, des politiques du spectre plus intelligentes pourraient répondre aux besoins d'investissement dans le secteur de la téléphonie mobile en Europe

BRUXELLES, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les opérateurs de téléphonie mobile européens pourraient débloquer des milliards d'investissements potentiels dans les infrastructures, accélérer les déploiements de la 5G autonome (5G SA) et stimuler la production économique du continent, si les décideurs politiques adoptent une approche plus intelligente de la politique du spectre, selon une nouvelle étude de la GSMA.

Le rapport, Spectrum pricing and renewals in Europe, rédigé par GSMA Intelligence, explique comment l'approche de longue date de l'Europe en matière de tarification du spectre a contribué aux pressions d'investissement auxquelles le secteur de la téléphonie mobile est confronté aujourd'hui. L'analyse montre que les coûts totaux du spectre ont fortement augmenté au cours des dix dernières années, représentant aujourd'hui 8 % des revenus récurrents des opérateurs de téléphonie mobile.

Ces résultats interviennent alors que l'Europe est confrontée à une pression croissante pour rattraper ses homologues mondiaux. Seuls 2 % des Européens utilisent aujourd'hui les services 5G SA, contre 77 % en Chine et environ un quart aux États-Unis. Avec la Digital Networks Act en place, l'Europe a l'occasion de changer de cap.

Plus de 500 licences d'utilisation du spectre doivent être renouvelées au cours des dix prochaines années. Ces licences sont essentielles pour la couverture et les services existants, car elles couvrent largement les réseaux 3G et 4G qui continuent à fournir les 470 millions d'utilisateurs de l'internet mobile en Europe, et pourraient constituer un levier majeur pour débloquer des investissements fondamentaux.

Dans le cadre des politiques existantes et aux prix actuels, les opérateurs devraient être confrontés à des coûts de spectre de 105 milliards d'euros jusqu'en 2035. La réforme des approches de renouvellement pourrait réduire ce montant de 30 milliards d'euros.

Ces économies pourraient potentiellement couvrir les travaux nécessaires à la mise à niveau de tous les réseaux 5G existants vers la 5G SA, ce qui permettrait d'augmenter les vitesses jusqu'à 23 % et de générer jusqu'à 75 milliards d'euros de PIB supplémentaire au cours des dix prochaines années.

Mais pour réaliser ces économies, il faudra réformer les politiques et adopter une approche européenne unifiée en matière d'octroi et de renouvellement des licences.

John Giusti, responsable de la réglementation à la GSMA, commente : « La fourniture d'une connectivité de haute qualité aux citoyens européens et l'amélioration de la compétitivité du continent nécessitent des investissements considérables que de nombreux opérateurs ont du mal à trouver ou à justifier. Une réforme intelligente de la politique du spectre en Europe aura un impact immédiat et durable.

En particulier, les coûts de renouvellement sont une occasion évidente d'être plus intelligent dans la manière dont l'argent de l'industrie est attribué. Plutôt que de continuer à utiliser le spectre comme une aubaine, les décideurs politiques devraient être plus ambitieux dans leur approche des renouvellements et permettre à ces fonds d'être utilisés pour soutenir les objectifs numériques actuels de l'Europe ».

