LA GSMA ET UK FCDO RENFORCENT LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE GRÂCE À UN PARTENARIAT DE FINANCEMENT RENOUVELÉ DE 37,3 MILLIONS DE LIVRES STERLING

Nouvelle phase du partenariat stratégique pour soutenir l'accent mis par GSMA Mobile for Development sur l'inclusion numérique et l'égalité des sexes, l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et la résilience, ainsi que l'innovation numérique dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

LONDRES, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Une nouvelle phase du partenariat entre le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) [ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et le département du développement] du Royaume-Uni et la GSMA, qui représente l'industrie mobile dans le monde, a été annoncée aujourd'hui au MWC Barcelona. Le partenariat stratégique de 37,3 millions de livres va accélérer l'innovation numérique pour un impact socio-économique et climatique et contribuer à éliminer les obstacles à l'inclusion numérique dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), ce qui aura des répercussions sur la vie de millions de personnes.

Dans l'ensemble des PRFI, les téléphones mobiles sont le principal – et souvent le seul – moyen pour plus de 3,5 milliards de personnes de se connecter à Internet. Outre les services existants, les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) permettent de développer des solutions plus intelligentes et axées sur les données pour relever les défis socio-économiques et climatiques.

Cependant, de multiples obstacles empêchent toujours les pays, les entreprises et les citoyens de tirer parti de toute la puissance des technologies numériques, y compris leur utilisation, leur couverture et les écarts entre les sexes ; les problèmes de financement et d'échelle, en particulier dans l'IA, le manque de compétences locales disponibles et de cadres pertinents, en particulier en ce qui concerne la vie privée et l'éthique.

Le partenariat entre le FCDO et la GSMA, qui dure depuis plus de dix ans, les a positionnés à l'avant-garde de l'innovation numérique pour l'impact socio-économique et climatique. Cette nouvelle phase du partenariat permettra d'amplifier le travail et l'impact actuels du M4D en accélérant la transition numérique et écologique pour tous.

Le ministre du Développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell, a déclaré : « La technologie mobile a le potentiel de révolutionner la vie des pauvres en aidant à lutter contre les effets du changement climatique, en créant des emplois et en stimulant les opportunités pour les femmes.

Le programme Mobile for Development a déjà bénéficié à plus de 100 millions de personnes, et la nouvelle annonce du Royaume-Uni vise à accroître les ambitions, en atteignant 110 millions de personnes supplémentaires, dont 60 millions de femmes.

Ensemble, les mondes du développement et des géants de la technologie mobile peuvent constituer une force puissante pour dégager des opportunités et favoriser la prospérité, et atteindre les objectifs mondiaux des Nations Unies. »

Max Cuvellier, responsable du développement mobile à la GSMA, a déclaré : « Le renouvellement de ce partenariat est une formidable occasion de continuer à tirer parti de nos forces respectives pour accélérer l'impact de l'innovation numérique transformatrice et s'attaquer aux défis socioéconomiques locaux et aux changements climatiques. Nous sommes extrêmement reconnaissants du leadership éclairé et de la collaboration de longue date du FCDO. »

